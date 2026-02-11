كفر كنا: الشرطة تمنع تنظيم مسيرة مشاعل احتجاجية ضدّ الجريمة

منعت السلطات الإسرائيلية إقامة مسيرة ليلية بالمشاعل في كفر كنا احتجاجًا على تفشي العنف، بحجة مخاطر السلامة وتوقيت الحدث. وجاءت الدعوة بعد تصاعد الجرائم وآخرها مقتل شاب، فيما تعتزم الجهات المنظمة التوجه للقضاء لاستصدار ترخيص.

وقفة احتجاجية ضدّ الجريمة في كفر كنا، الشهر الماضي

رفضت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، منح تصريح لتنظيم مسيرة مشاعل احتجاجية في كفر كنا، ضد آفة الجريمة والعنف، وضدّ تقاعس السلطات عن مكافحتها.

وكان من المقرر أن تُنظَّم المسيرة عند الساعة السابعة من مساء اليوم، على أن تنطلق من ساحة المجلس المحليّ، مرورًا بالشارع الرئيسي، وصولًا إلى محطة الشرطة في البلدة.

واعترضت الشرطة على استخدام المشاعل، بادعاء أنها تشكّل خطرًا على سلامة الأهالي، بالإضافة إلى اعتراضها على توقيت المسيرة.

وكانت اللجنة الشعبية، ولجنة الصلح، والمجلس المحلي في كفر كنا قد أعلنوا تنظيم المسيرة، ودعوا الأهالي إلى المشاركة فيها، وذلك في أعقاب تصاعد الجرائم وأحداث العنف في البلدة، وانتشار ظاهرة فرض الإتاوة (الخاوة).

وأعلنت اللجنة الشعبية عزمها التوجّه إلى المحكمة، في محاولة لاستصدار التراخيص اللازمة وتنظيم المسيرة، خلال الأيام المقبلة.

وارتُكبت جريمة قتل، أمس الثلاثاء في البلدة، راح ضحيتها الشاب صالح جبر (35 عامًا).