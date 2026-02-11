مصرع عامل إثر سقوطه في المنطقة الصناعية تيفن

لقي عامل في الأربعين من عمره مصرعه صباح اليوم إثر سقوطه من ارتفاع خلال عمله في المنطقة الصناعية "تيفن". وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان بأنها أجرت عمليات إنعاش للمصاب، إلا أنها اضطرت إلى إقرار وفاته.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

لقي عامل يبلغ من العمر نحو 40 عامًا مصرعه، صباح اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من مكان مرتفع أثناء عمله في المنطقة الصناعية "تيفن" في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

وأفاد المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء" أنه "في تمام الساعة 8:53 ورد بلاغ إلى مركز الطوارئ 101 في منطقة آشر حول سقوط رجل من ارتفاع. ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان، حيث باشرت بإجراء عمليات الإنعاش القلبي الرئوي للمصاب الذي عانى من إصابات متعددة في أنحاء جسده، قبل أن تضطر إلى إقرار وفاته في موقع الحادث".

وقالت المسعفة حلوة أبو صلاح والمسعف عيران بنياميني إنهما وجدا المصاب "فاقدًا للوعي، بلا نبض ولا تنفس، بعد سقوطه من علو يقدّر بنحو ستة أمتار أثناء عمله".

وأضافا أنه "رغم محاولات الإنعاش التي شملت الضغط على الصدر وإعطاء الأدوية، فإن خطورة الإصابات حالت دون إنقاذ حياته".

وفتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات الحادث، كما تم إخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقًا للإجراءات المتبعة.