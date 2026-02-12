إصابة شاب وشابة في جريمتي إطلاق نار في رهط والطيبة

أسفرت جريمتا إطلاق نار ارتكبتا في الطيبة ورهط عن إصابة شابة وشاب بجروح متوسطة، مع استمرار تقاعس وتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية في ظل الجريمة المستفحلة بالمجتمع العربي.

من مكان الجريمة في الطيبة

أصيبت شابة، تبلغ 24 عاما من العمر، بجروح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة بمنطقة المثلث الجنوبي، مساء الخميس.

وفي التفاصيل، فإن الشابة تعرضت لإطلاق نار من قبل ملثم تربص لها بعد خروجها من أحد المحال التجارية وسيرها بمركبتها إلى الخلف.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابة، ثم جرى نقلها إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج، وقد وصفت حالتها بالمتوسطة.

وفي رهط، أصيب شاب (36 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، مساء الخميس.

ونقل المصاب إلى عيادة في المدينة، وهناك قدمت له العلاجات الأولية ثم جرى نقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

ولم تعلن الشرطة عن اعتقال أي مشتبه بالضلوع في الجريمتين المنفصلتين، مع استمرار تقاعسها عن ردع الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي.

ويأتي ذلك بعد ساعات من مقتل 5 مواطنين عرب في جرائم منفصلة ارتكبت الليلة الماضية وفجر الخميس، في بلدات يركا واللد والفريديس ورهط وشقيب السلام.

وقتل 42 مواطنا عربيا منذ مطلع العام الجاري، بينهم 16 منذ بداية الشهر الجاري و26 قتيلا خلال كانون الثاني/ يناير الماضي، في وقت يشهد المجتمع العربي احتجاجات يومية ضد استفحال الجريمة وتنديدا بتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية، انطلقت من سخنين بإضراب ثم تبعتها باقي البلدات العربية وبعدها نظمت مظاهرتان قطريتان في المدينة وتل أبيب وقافلة سيارات انطلقت من البلدات العربية وصولا إلى القدس، بالإضافة إلى وقفات وتظاهرات احتجاجية بمختلف البلدات والمفارق.

وكان عام 2025 قد سجل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252 عربيا، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطئها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.