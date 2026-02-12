اتهام شابة من تل السبع بالتسبب بوفاة شقيقها ومتطوّع شرطة في حادث طرق بالنقب

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع لائحة اتهام ضد شابة (28 عامًا) من تل السبع، نسبت إليها تهمة "التسبّب بالوفاة" عن استخفاف، إثر حادث طرق قاتل وقع على شارع 25 في النقب خلال حزيران/ يونيو 2025.

قدّمت النيابة العامة لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع ضد الشابة شوق أبو سبيت (28 عامًا) من قرية تل السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، نسبت إليها تهمة "التسبّب بالوفاة عن استخفاف"، على خلفية حادث طرق مروّع وقع في 6 حزيران/ يونيو 2025 على شارع 25 في النقب.

ووفقًا لما جاء في لائحة الاتهام، فإن "المتهمة قادت مركبتها بسرعة تُقدّر بنحو 170 كيلومترًا في الساعة وبرفقتها شقيقها القاصر (آدم تيسير أبو شحدة أبو سبيت)، كان عمره 16 عامًا، وذلك خلال ساعات الليل. وخلال محاولة الشرطة إيقاف السيارة، باشر متطوّع في شرطة السير يُدعى أفيفاي تويل (26 عامًا) بملاحقتها بواسطة دورية شرطة، قبل أن تصطدم المركبة بالدورية بقوة".

ضحية الحادث آدم أبو سبيت

وأضافت أن "الاصطدام العنيف أسفر عن مصرع الشقيق القاصر والمتطوّع في المكان، فيما أُصيبت المتهمة بجروح وُصفت بالخطيرة".

ووفقا للشرطة فإنه "خلال التحقيق، ادّعت المتهمة أنها لم تتمكّن من إيقاف المركبة، غير أن فحصًا هندسيًا أُجري للسيارة أثبت أنها كانت سليمة ميكانيكيًا، الأمر الذي يدحض روايتها".

وكان الحادث قد وقع بالقرب من بلدة شقيب السلام، حيث أفادت مصادر طبية آنذاك بوفاة رجل في الثلاثينات من عمره وفتى قاصر نتيجة التصادم بين سيارة خاصة ودورية شرطة، وسط استنفار لقوات الإنقاذ والشرطة في موقع الحادث.

ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في طلبات النيابة بشأن استكمال الإجراءات القضائية بحق المتهمة.