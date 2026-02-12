البعنة: هدم ذاتي لمنزلين تفاديا للغرامات الباهظة

أجبرت السلطات الإسرائيلية الشاب حسن أحمد رجب بكري اليوم، الخميس، على هدم منزله ومنزل شقيقه في بلدة البعنة بمنطقة الشاغور، بعد صدور أمر هدم ضدهما بادعاء "البناء دون ترخيص" وتفاديا للغرامات المالية الباهظة.
وهذه عملية الهدم الثالثة التي تشهدها البعنة خلال أقل من شهر، بعد أن سبق ذلك هدم منزلين ذاتيا أيضا من قبل أصحابهما في ظل سياسات الهدم الممنهجة التي تتبعها السلطات الإسرائيلية في البلدات العربية ورفضها التوصل لحلول بديلة.
وقال حسن بكري وهو صاحب أحد المنزلين اللذين جرى هدمهما، في حديث لـ"عرب 48"، إن "منزلي ومنزل شقيقي كان يتهددهما الهدم منذ العام 2010 بادعاء أن الأرض بملكية الدولة وسلطة أراضي إسرائيل".
وأضاف أنه "منذ ذلك الحين ونحن في أروقة المحاكم وقدمنا عدة حلول بديلة لتجنب الهدم، إلا أن كل ذلك قوبل بالرفض ما دفعنا إلى تنفيذ الهدم بأنفسنا تفاديا للغرامات المالية الباهظة في حال قامت السلطات بالهدم".
