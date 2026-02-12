النقب: مصرع شاب في حادث طرق قرب شقيب السلام

أسفر حادث طرق وقع على شارع 25 قرب بلدة شقيب السلام في منطقة النقب عن مصرع شاب بعد إصابته بجروح بالغة الخطورة.

لقي شاب، في الثلاثينيات من عمره، مصرعه جراء تعرضه لحادث طرق على شارع 25 قرب بلدة شقيب السلام في منطقة النقب، مساء الخميس.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وبحسب الطاقم الطبي، فإن "المصاب كان فاقدا للوعي وبلا نبض أو تنفس وعانى من إصابة خطيرة في الرأس، إذ قدمنا له علاجا أولية منقذا للحياة تضمن عمليات إنعاش متواصلة ثم نقلناه إلى المستشفى وهو بحالة حرجة ونصارع على حياته".

وفي حادث آخر، أصيب شاب (20 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة جراء انقلاب دباب (تراكتورون) في منطقة مفتوحة قرب بلدة عرعرة النقب.

ونقل المصاب بعد تقديم العلاجات الأولية إلى مستشفى "سوروكا" لاستكمال العلاج وهو يعاني من إصابة في الرأس.

يذكر أن 49 شخصا بينهم 19 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت على شوارع البلاد منذ مطلع العام الجاري؛ وفق آخر حصيلة أوردتها "السلطة الوطنية للأمان على الطرق".