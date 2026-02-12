اتهام شاب من الناصرة بابتزاز وتهديد صاحب مصلحة تجارية

قدّمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد شاب (21 عامًا) من الناصرة، بتهمة ابتزاز صاحب مصلحة تجارية وتهديده بنسف محله إذا لم يدفع 50 ألف شيكل. وقد أُلقي القبض على المتهم.

قدّمت النيابة العامة، اليوم الخميس، لائحة اتهام إلى المحكمة المختصة ضد شاب (21 عامًا) من مدينة الناصرة، بتهمة "ابتزاز صاحب مصلحة تجارية في منطقة الشمال والتهديد بنسف محله".

وبحسب لائحة الاتهام، "أقدم المتهم بتاريخ 23.01.2026 على الاتصال بصاحب المصلحة مستخدمًا صوتًا مشوّهًا، وطالبه بدفع مبلغ 50 ألف شيكل حتى يوم الاثنين، مهددًا إياه بالقول: 'معك ليوم الاثنين لتجهيز 50 ألف شيكل، وإلا ستطير أنت والمصلحة في الهواء".

وأضافت أنه "رغم اعتقاد الضحية أنها مزحة في البداية، إلا أن تكرار الاتصال ليلًا دفعه لتقديم شكوى. الشرطة تعقبت المتهم تكنولوجيًا وألقت القبض عليه، وقد تمكن أفراد الشرطة من الوصول إلى المشتبه وهو شاب عمره 21 عاما من الناصرة، إذ تم اعتقاله، وتم تمديد اعتقال المشتبه به من حين إلى آخر، ومع انتهاء التحقيق قدمت النيابة العامة في لواء الشمال لائحة اتهام بحق المتهم مع طلب إبقائه رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه".