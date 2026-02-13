اجتماع طارئ في طمرة ومظاهرة حاشدة صوب مركز الشرطة عقب مقتل وفاء عواد

أعلنت بلدية طمرة ولجان المجتمع المحلي، بما فيها لجنة أولياء الأمور، تنظيم مظاهرة حاشدة نحو مركز الشرطة بعد صلاة الجمعة، احتجاجًا على قتل وفاء عواد والعنف الشرطوي، مطالبين بمحاسبة المسؤولين ووضع خطة واضحة لمكافحة الجريمة.

انطلقت مظاهرة في طمرة، اليوم الجمعة، احتجاجًا على جريمة قتل وفاء عواد (50 عامًا) وضد العنف الشرطوي والاعتداءات الشرطية في موقع ارتكابها، أمس الخميس.

جاء ذلك بعدأن أعلنت بلدية طمرة بالإجماع، مع اللجنة الشعبية، ولجنة أولياء أمور الطلاب في المدينة، ورابطة الأئمة، تنظيم مظاهرة حاشدة تنطلق من دوار القدس، صوب مركز الشرطة، بعد صلاة الجمعة، اليوم،

واتُّخذ القرار خلال جلسة طارئة عقدتها البلدية، بعد دريمة إطلاق النار التي أدت إلى مقتل المرحومة عواد، أكد الحاضرون خلالها أن المظاهرة تهدف للتعبير عن غضب المجتمع العربي، وأهالي المدينة، إزاء تقاعس الشرطة في التعامل مع الجريمة، وبعد العنف الشرطوي الذي وصفوه بأن قوات الشرطة مارسته في حيّ عواد.

وحددت البلدية مكان التجمع عند دوار القدس، عند الساعة الولحدة من بعد ظهر اليوم، على أن تنطلق المسيرة مباشرة نحو مركز الشرطة، تليها جلسة لتحديد خطوات إضافية لمواجهة الجريمة والعنف في المدينة.

وقال رئيس بلدية طمرة، موسى أبو رومي، إن "المسؤولية تقع على الشخص الذي ارتكب الجريمة مباشرة، لكن تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكبرى عن تفشي الجريمة في المجتمع العربي"، مشددًا على ضرورة وجود خطة واضحة لمكافحة العنف والجريمة من قبل السلطات.

وأضاف أن "المظاهرة ستنقل رسالة واضحة للمسؤولين، وأن المجتمع المحلي لن يقبل استمرار العنف، وانعدام الأمن".

رئيس بلدية طمرة موسى أبو رومي، متحدّثا باجتماع البلدية، عقب مقتل وفاء عواد.



من جانبها، شددت الناشطة رنين ذياب من الحراك النسائيّ في طمرة على ضرورة استمرار الخطوات ضد تقاعس الشرطة في ملف الجريمة والعنف، لضمان ضغط مستمر على السلطات، مضيفة أن "الحيّز العام ملك المجتمع، وليس للمجرمين".

الناشطة رنين ذياب من الحراك النسائيّ في طمرة تؤكّد ضرورة استمرار الخطوات ضد تواطؤ الشرطة وتقاعسها في ملف الجريمة والعنف.



كما أكد رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في طمرة، أيمن مريح، أن الشرطة هي المسؤولة الوحيدة عن حماية السكان، وأن المجتمع المحلي لن يتسامح مع استمرار الجريمة والعنف ضد أبنائه، داعيًا إلى اتّخاذ خطوات عملية مستمرة بعد المظاهرة، لضمان تأثيرها.

رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في طمرة، أيمن مريح، يؤكّد أن الشرطة هي المسؤولة الوحيدة عن حماية الأهالي.



وذكرت عضو بلدية طمرة، مريم عواد، أن المجتمع يعاني من موجة متصاعدة من الجرائم والعنف، وأن المساعي التوعوية والتربوية يجب أن تُكثف بالتوازي مع الاحتجاجات الشعبية.

عضو بلدية طمرة، مريم عواد، متحدّثة خلال الاجتماع عقب مقتل وفاء عواد.

بدورها، شدّدت المربية والناشطة منيبة روبي على عدم جدوى وجود مركز للشرطة في المدينة، وأنها لا تقوم بواجبها بحماية الأهالي، متسائلة عن دورها في ما يتعلّق بذلك.

المربية والناشطة منيبة روبي من طمرة، تؤكد باجتماع البلدية عدم جدوى وجود مركز للشرطة في المدينة، وأنها لا تقوم بواجبها بحماية الأهالي.



للتفاصيل: https://t.co/em6DP4Ac4J pic.twitter.com/tGh02kLjiO — موقع عرب 48 (@arab48website) February 13, 2026

وبمقتل وفاء عوّاد، ارتفعت حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 43 قتيلا، بينهم 17 منذ بداية الشهر الجاري، و26 قتيلا خلال كانون الثاني/ يناير الماضي، في وقت يشهد المجتمع العربي احتجاجات يومية ضد استفحال الجريمة، وتنديدا بتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية، انطلقت من سخنين بإضراب ثم تبعتها باقي البلدات العربية وبعدها نظمت مظاهرتان قطريتان في المدينة وتل أبيب وقافلة سيارات انطلقت من البلدات العربية وصولا إلى القدس، بالإضافة إلى وقفات وتظاهرات احتجاجية بمختلف البلدات.

مشاركتان في الاجتماع ببلدية طمرة

