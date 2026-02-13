مصرع شاب من الرملة وإصابة خطيرة لطفل في حادث انقلاب دباب

لقي الشاب مهدي عبد العزيز سليمان، في الثلاثينيات من عمره، من مدينة الرملة مصرعه، الجمعة، في حادث انقلاب دباب (تراكتورون) في منطقة مفتوحة جنوبي البلاد.

ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة الشاب الذي عانى من إصابة بالغة الخطورة، كما قدم العلاجات الأولية لطفل (3 سنوات) أصيب بجروح خطيرة.

الفقيد مهدي عبد العزيز سليمان

وقال أفراد الطاقم الطبي، إن "الحديث يدور عن حادث صعب جدا. مع وصولنا إلى المكان رأينا دبابا وقد تعرض لحادث انقلاب وإلى جانبه طفل وشاب، إذ أن الشاب كان فاقدا للوعي وبلا نبض أو تنفس وعانى من إصابة بالغة الخطورة، وعلى الفور بدأنا بتقديم عمليات الإنعاش له إلا أن إصابته كانت حرجة ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان، كما قدمت طواقم أخرى علاجات أولية منقذة للحياة للطفل الذي عانى من إصابات خطيرة في جسده، ثم جرى نقله بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة مستقرة".

يذكر أن 51 شخصا بينهم 19 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت على شوارع البلاد منذ مطلع العام 2026؛ وفق آخر حصيلة أوردتها "السلطة الوطنية للأمان على الطرق".