"أرواحنا ليست أرقاما": وقفة احتجاجية بالفريديس واحتجاج للطواقم الطبية بأم الفحم ضد الجريمة

تتواصل الاحتجاجات في المجتمع العربي رفضا لاستفحال الجريمة وتنديدا بتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية، إذ نظمت وقفة في الفريديس وأخرى للطواقم الطبية في أم الفحم.

تظاهر أهالي الفريديس اليوم، الجمعة، على الدوار الأول في البلدة ضد استفحال الجريمة وتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية، وتنديدا بجريمة قتل الشاب محمد قاسم (47 عاما) من البلدة التي ارتكبت قبل يومين.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

ومنعت الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين من إغلاق الشارع خلال الوقفة التي دعا إليها نشطاء من البلدة.

من الوقفة الاحتجاجية في الفريديس ("عرب 48")

ورفع المتظاهرون في الوقفة لافتات تطالب الشرطة بردع الجريمة وعدم التواطؤ معها، كتب على بعض منها، "من حقي العيش بأمان بدون رصاص وقتل"، "بوحدتنا نمنع الجريمة"، "الشرطة شريكة في الجريمة".

وقالت الشابة أمنية عيساوي، لـ"عرب 48"، إنه "منذ عدة سنوات تتصاعد الجريمة بشكل غير مسبوق في المجتمع العربي، لذلك من المهم أن نناضل حتى نقتلع هذه الجريمة من بلداتنا ومجتمعنا".

الفريديس: الشابة أمنية عيساوي تتحدث لـ"عرب 48" خلال وقفة احتجاجية منددة باستفحال الجريمة وتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية



تصوير: أمير بويرات (عرب 48) pic.twitter.com/l2tcrsVWzG — موقع عرب 48 (@arab48website) February 13, 2026

وأضافت أن "هدف هذه الحكومة تهجيرنا من خلال هذه الجريمة المنتشرة في المجتمع، وعليه يجب أن نكون يدا واحدة في وجه الجريمة، وعلى كل مؤسسات المجتمع أن تنضم إلى هذا النضال ضد الجريمة".

وذكر الباحث إيهاب جبارين، لـ"عرب 48"، أن "لا أحد آمنا من هذه الجريمة التي تفتك بالمجتمع، والدليل على ذلك السيدة وفاء عواد من طمرة التي قتلت أمس بينما كانت داخل منزلها، وفي ظل هذه السياسات لا أحد آمنا داخل بيته في مجتمعنا في ظل السياسات المتابعة ضد المجتمع العربي من قبل الحكومات المتعاقبة".

الفريديس: الباحث إيهاب جبارين يتحدث لـ"عرب 48" خلال وقفة احتجاجية منددة باستفحال الجريمة وتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية



تصوير: أمير بويرات (عرب 48) pic.twitter.com/CQSW7hWT6i — موقع عرب 48 (@arab48website) February 13, 2026

وتابع أن "الوزير إيتمار بن غفير هو مجرد لعبة في هذه السياسات التي تستهدف المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، إذ أن الاحتفال من قبل الصحافيين والحكومة في الجريمة داخل المجتمع العربي، هو الجانب الذي يجب علينا أن ننتفض من أجل القضاء عليه وهي الصهيونية الفاشية التي تستهدف مجتمعنا".

وختم جبارين بالقول، إن "الفلسطيني مستهدف في كل مكان من قبل هذه الحكومات، في الضفة وغزة والداخل الفلسطيني، لذلك يجب علينا أن نستمر بالنضال وعلى القيادات العربية أن تتخذ موجة خطوات تصعيدية".

وقفة احتجاجية للطواقم الطبية بأم الفحم

في أم الفحم، نظمت وقفة احتجاجية بمشاركة العشرات من الطواقم الطبية العربية على الدوار الأول بالمدينة، بدعوة من اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة الكوادر الطبية المركزية لمناهضة العنف ومقر الطوارئ لمكافحة العنف والجريمة المنبثق عن لجنة المتابعة العليا.

أم الفحم: وقفة احتجاجية للطواقم الطبية تنديدا باستفحال الجريمة وتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية



تصوير: أمير بويرات (عرب 48) pic.twitter.com/5s5gR223rz — موقع عرب 48 (@arab48website) February 13, 2026

وارتدى المشاركون في الوقفة الملابس الطبية، ورفعوا شعارات مطالبة بردع الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي، وكتب على بعض منها: "أرواحنا ليست أرقاما"، "أوقفوا الجريمة الآن"، "كفى استهتارا الجريمة تفتك بنا"، "الجريمة وباء علينا إيقافها".

وحمل المشاركون في الوقفة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تفشي الجريمة في المجتمع العربي.

وقال د. رائد محاميد من أم الفحم، لـ"عرب 48"، إنه "نقف هنا ضد الجريمة التي تخطت كل الحدود ونطالب الحكومية بتوفير الأمن والأمان للمواطنين في المجتمع العربي الذين يقتلون في الشوارع وداخل المنازل في أعقاب تفشي الجريمة بالمجتمع وعدم تحرك السلطات المسؤولة وعلى رأسها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".

أم الفحم: د. رائد محاميد يتحدث لـ"عرب 48" خلال وقفة الطواقم الطبية الاحتجاجية تنديدا باستفحال الجريمة وتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/Ac5aAStzMs pic.twitter.com/TxPJoWTIle — موقع عرب 48 (@arab48website) February 13, 2026

وتحدث عن التصريحات الإسرائيلية التي تصف ثقافة المجتمع العربي بالإجرامية، قائلا إن "هذه الأبواق العنصرية تصف مجتمعنا بغير الأخلاقي وهذا غير صحيح، نحن لا نثبت لهم ولكن أعداد الأطباء والكوادر والعاملين في مختلف المجالات تثبت أن هذه التصريحات غير صحيحة ونابعة من العنصرية".

وقالت المعالجة الوظيفية آمنة عيسى من كفر قاسم، لـ"عرب 48": "نحن أبناء هذا المجتمع المتألم الذي يعيش الويلات بفعل الجريمة، ونخاف على أبناء هذا المجتمع الذي ننتمي إليه، إذ أننا من يقوم الإسعافات والعلاجات للمصابين بفعل الجريمة، ونطالب بتوفير الأمن والأمان لأبناء مجتمعنا ولنا نحن أيضا".

أم الفحم: المعالجة الوظيفية آمنة عيسى من كفر قاسم تتحدث لـ"عرب 48" خلال وقفة الطواقم الطبية الاحتجاجية تنديدا باستفحال الجريمة وتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/Ac5aAStzMs pic.twitter.com/STzQ0bdqRW — موقع عرب 48 (@arab48website) February 13, 2026

وذكر د. فيصل زيدان من بلدة كفر مندا، لـ"عرب 48"، أن "رسالتنا واضحة: أوقفوا الجريمة الآن. الطواقم الطبية هي التي تتعامل مع الإصابات والضحايا من الجريمة التي تفتك بالمجتمع، وهي التي ترافق المصابين في هذه اللحظات".

أم الفحم: د. فيصل زيدان من بلدة كفر مندا يتحدث لـ"عرب 48" خلال وقفة الطواقم الطبية الاحتجاجية تنديدا باستفحال الجريمة وتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية



تصوير: أمير بويرات (عرب 48)

التفاصيل: https://t.co/Ac5aAStzMs pic.twitter.com/i1B18bWOcQ — موقع عرب 48 (@arab48website) February 13, 2026

وعن أهمية تنظيم الطواقم الطبية العربية، أوضح أن "هناك أهمية كبيرة لتنظيم الطواقم الطبية العربية في الداخل، وليس فقط في ما يتعلق بالجريمة فقط، إنما لقضايا الكوادر الطبية الآنية والمستقبلية وحقوقنا في المستشفيات والوزارات ومختلف الأماكن، والأهم مطلبنا الحالي المتعلق بالجريمة".

وبلغت حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام، 43 قتيلا بينهم 17 منذ بداية الشهر الجاري و26 قتيلا خلال كانون الثاني/ يناير الماضي، في وقت يشهد المجتمع العربي احتجاجات يومية ضد استفحال الجريمة وتنديدا بتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية، انطلقت من سخنين بإضراب ثم تبعتها باقي البلدات العربية وبعدها نظمت مظاهرتان قطريتان في المدينة وتل أبيب وقافلة سيارات انطلقت من البلدات العربية وصولا إلى القدس، بالإضافة إلى وقفات وتظاهرات احتجاجية بمختلف البلدات والمفارق.

وكان عام 2025 قد سجل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252 عربيا، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطؤها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.