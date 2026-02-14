أهال من أم الفحم يزورون مسجد اللجون المهجرة والشرطة تمنع وصول عدد منهم

تحدث أهال من أم الفحم عن حالة يرثى لها وإهمال كبير بعد زيارتهم لمسجد قرية اللجون المهجرة، فيما منعت الشرطة الإسرائيلية عددا من الأهالي من الوصول إليه مع استمرار منعهم من قبل مجلس إقليمي "مجدو" بدعوى سلامة السكان.

من زيارة عدد من أهالي أم الفحم لمسجد قرية اللجون المهجرة ("عرب 48")

زار عدد من أهالي أم الفحم اليوم، السبت، مسجد قرية اللجون المهجرة في أراضي الروحة قرب المدينة، فيما حاولت عناصر أمن مجلس إقليمي "مجدو" منعهم من الزيارة واستدعت الشرطة الإسرائيلية التي منعت العديد منهم من الوصول.

وحاول الأهالي معاينة وفحص المسجد في وقت يتم منعهم من الوصول إليه من قبل مجلس "مجدو" بدعوى سلامة السكان.

مسجد اللجون المهجرة، اليوم ("عرب 48")

ويقع مسجد اللجون المهجرة داخل شريط "كيبوتس مجدو" المقام على أراضي البلدة، فيما يُمنع أهالي أم الفحم والمنطقة من الوصول إليه أو الصلاة داخله. وتغلق السلطات الإسرائيلية المسجد منذ أكثر من 77 عاما، ولا تزال القضية عالقة في المحاكم ما بين أهالي ولجان أم الفحم و"كيبوتس مجدو".

وقال ناصر إغبارية، لـ"عرب 48"، إنه "قمنا بهذه الزيارة برفقة لجنة أمناء مسجد اللجون المهجرة لتفقد أحوال المسجد الذي يعاني من إهمال كبير بسبب منعنا من ترميم أو صيانة المسجد".

حديث ناصر إغبارية من أم الفحم لـ"عرب 48" بعد زيارة مسجد قرية اللجون المهجرة



تصوير: أمير بويرات (عرب 48) pic.twitter.com/Whs08BPNUX — موقع عرب 48 (@arab48website) February 14, 2026

وأكد أن "المسجد حق إسلامي ويجب السماح لنا بالدخول إليه وترميمه، لأن حالته بالوقت الحالي يرثى لها وهو غير آمن من خلال الممارسات المتبعة ضده من قبل ’كيبوتس مجدو’".

وذكر مريد فريد، لـ"عرب 48"، أنه "وصلنا اليوم كمواطنين من أم الفحم لمعاينة ورؤية مسجد اللجون المهجرة، وحاولنا بكل الطرق السلمية مع مجلس ’مجدو’ ولكنهم رفضوا ذلك، واليوم نحن هنا لمعاينة المسجد".

حديث مريد فريد من أم الفحم لـ"عرب 48" بعد زيارة مسجد قرية اللجون المهجرة



تصوير: أمير بويرات (عرب 48) pic.twitter.com/NX3OGHagUh — موقع عرب 48 (@arab48website) February 14, 2026

وأضاف أن "حالة المسجد توجع القلب بسبب الإهمال الكبير للمسجد من قبل مجلس ’مجدو’، وفي حال كان كنيسا يهوديا بهذا الشكل في أوروبا لضجت كل الدنيا، لذلك مطلبنا الجلوس معهم لمعاينة المسجد وترميمه".