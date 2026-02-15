إصابة خطيرة لرجل جراء حادث دهس في حيفا

أسفر حادث دهس تعرّض له أحد المشاة من قِبل شاحنة في شارع "هنفيئييم" بمدينة حيفا، اليوم، عن إصابة بجروح وُصفت بأنها خطيرة.

من مكان الحادث في حيفا، اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

استُدعيت طواقم الطوارئ في منطقة الكرمل، اليوم الأحد، إلى موقع حادث دهس تعرّض له أحد المشاة من قِبل شاحنة في شارع "هنفيئييم" بمدينة حيفا.

وقدّم مسعفون من خدمة "نجمة داود الحمراء" العلاج الطبي لرجل يبلغ من العمر 39 عامًا في المكان، قبل نقله إلى مستشفى "رمبام" لتلقي مزيد من العلاج، وهو في حالة خطيرة ويعاني من إصابات في أطرافه.

وقال المسعف أحمد زيدان، من وحدة الإسعاف، والمسعف ألون إيسنر، من وحدة الدراجات النارية، إن "هذا حادث خطير. عند وصولنا إلى مكان الحادث، وجدنا المصاب، وهو رجل يبلغ من العمر 39 عامًا، بعد أن صدمته شاحنة. كان يعاني من ألم شديد وإصابات بالغة في أطرافه. قدمنا ​​له الإسعافات الأولية، بما في ذلك مسكنات الألم، ثم نقلناه إلى قسم الطوارئ في المستشفى، حيث وُصفت حالته بالخطيرة".

وأعلنت الشرطة أنها باشرت بالتعاون مع محققي حوادث المرور من منطقة الكرمل، تحقيقاً في ملابسات الحادث. وحرى احتجاز سائق الشاحنة في موقع الحادث.