إضراب شامل ويوم حداد في يركا احتجاجًا على جرائم القتل

تشهد يركا إضرابا شاملا، اليوم الأحد، حدادًا على جرائم القتل الأخيرة، ودعا المجلس المحالي الأهالي إلى الالتزام بالإضراب والوحدة من أجل وقف العنف وترسيخ السلم الأهلي في البلدة.

أعلن المجلس المحلي في يركا بمنطقة الجليل، شمالي البلاد، الإضراب الشامل والكامل اليوم الأحد، وذلك على خلفية جرائم القتل الأخيرة التي شهدتها البلدة.

وأوضح المجلس في بيان أن الإضراب يشمل المجلس المحلي، وجميع المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها، بما في ذلك المدارس، والتعليم الخاص، والبساتين، والروضات، والحضانات والبيتيّة، إضافة إلى جميع الفعاليات اللامنهجية. كما يشمل الإضراب المرافق الصحية وصناديق المرضى، وجميع المحال التجارية الكبيرة والصغيرة، والمصانع، ومعارض السيارات دون استثناء.

ودعا المجلس أهالي يركا إلى التحلي بالوحدة والصبر، والعمل مع مختلف قوى الخير والسلام والصلح في البلدة من أجل ترسيخ السلم الأهلي، وبذل الجهود المتواصلة لوقف نزيف الدم.

كما ناشد الأهاليَ الانضمامَ إلى المسيرة التي ستنطلق اليوم من ساحة البركة عند الساعة الواحدة ظهرًا باتجاه بيت الشعب الغربي، "لرفع الصوت عاليًا ضد العنف".

وأكد رئيس المجلس المحلي، سلمان ملا، ضرورة التزام الجميع بالإضراب، تعبيرًا عن موقف موحد في مواجهة العنف والجريمة.

ونُظّمت اجتماعات احتجاجية في يركا بمشاركة العديد من الأهالي ضد العنف والجريمة خلال الأيام الأخيرة.

وتأتي خطوة الإضراب في ظل تصاعد مقلق في وتيرة جرائم القتل والعنف داخل المجتمع العربي، حيث تشهد عدة بلدات، بينها يركا، حالة من التوتر والغضب الشعبي على خلفية تكرار حوادث إطلاق النار وسقوط ضحايا.

ويطالب الأهالي والقيادات المحلية بتعزيز الأمن، ووضع خطة شاملة لمكافحة الجريمة، والعمل على ترسيخ السلم الأهلي ووقف نزيف الدم المتواصل.