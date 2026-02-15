اتهام ثلاثة شبان بقتل الفتى عزمي غريب من الناصرة

نسبت النيابة العامة إلى بلال عودة من الرينة، وعبد المالك جربان ومختار جربان من جسر الزرقاء، تهم قتل الفتى عزمي غريب في ظروف مشددة، ومحاولة القتل، وحيازة سلاح ونقله، وتغيير هوية مركبة، وعرقلة سير العدالة.

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الأحد، لائحة اتهام ضد بلال عودة من الرينة، وعبد المالك جربان ومختار جربان من جسر الزرقاء، تنسب إليهم تهم القتل في ظروف مشددة، ومحاولة القتل، وحيازة سلاح ونقله، وتغيير هوية مركبة، وعرقلة سير العدالة.

وبحسب لائحة الاتهام التي قدّمها المحامي تسفيكا أبراموفيتش من نيابة لواء الشمال (جنائي)، فإن "خلفية الحادث تعود إلى نزاع دموي مستمر منذ سنوات بين مجموعات إجرامية تنتمي إلى جناحي عائلتي حريري وبكري". ووفقًا للائحة، "قرر المتهمون، الذين يُنسب إليهم الانتماء إلى جناح عائلة حريري، قتل شخص يُدعى (أ.) أو أحد أفراد عائلته، اعتقادًا بأنه ينتمي إلى الجناح الآخر".

وجاء في لائحة الاتهام أن "المتهم عودة خلق انطباعًا مضللًا بشأن إصلاح نافذة في المبنى الذي يقيم فيه (أ.)، ما دفع المتهمين الآخرين إلى الحضور إلى المكان وهم مسلحون، مستخدمين مركبة جرى استنساخ لوحات ترخيصها. وبعد وصولهم، أطلق أحد المتهمين النار باتجاه المبنى، حيث أُطلقت خلال الواقعة ما لا يقل عن 22 رصاصة".

ووفقًا للائحة الاتهام، "خلال إطلاق النار، اقترب أحد المتهمين من الفتى عزمي غريب (من مواليد 2010)، بعدما رآه يخرج إلى ساحة المبنى على دراجته، وأطلق نحوه من مسافة قريبة ما لا يقل عن خمس رصاصات، ما أدى إلى مقتله. كما أُطلقت عدة رصاصات باتجاه صاحب متجر قريب خرج وصرخ مطالبًا إياهم بالتوقف".

وأضافت اللائحة أن "المتهمين فرّوا من المكان عقب الحادث، وتخلّصوا لاحقًا من الأسلحة ولوحات الترخيص المستنسخة قرب غابة صفوري، بهدف تعقيد عملية التعرف عليهم وعرقلة التحقيق".

وفي طلب تمديد اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات، شددت النيابة على أن المتهمين تصرفوا بقرار واعٍ وبعد تخطيط مسبق "لانتزاع حياة طفل صغير بواسطة إطلاق نار من سلاح ناري، بينما كان على دراجته في طريقه إلى صديق"، معتبرة أن دافعه الوحيد كان انتماؤه العائلي. كما أشارت إلى أنهم لم يكتفوا بذلك، إذ أطلقوا النار أيضًا باتجاه شخص آخر حاول ردعهم، في محاولة للتسبب بموته.