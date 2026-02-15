طمرة تودّع وفاء عواد في جنازة غاضبة وصامتة

شيّعت جماهير غفيرة في طمرة، جثمان ضحية جريمة القتل وفاء عواد، في أجواء من الحزن والغضب، وسط دعوات متصاعدة لوقف نزيف العنف المستشري. وتحولت الجنازة إلى رسالة احتجاج صامتة، عبّر خلالها المشاركون عن تضامنهم مع العائلة ورفضهم لاستمرار الجرائم.

شيّعت جماهير غفيرة من أهالي طمرة والمنطقة، عصر اليوم الأحد، جثمان المرحومة وفاء توفيق عواد (أم محمد)، التي قُتلت في جريمة إطلاق نار، الخميس الماضي، بعدما اخترقت رصاصة نافذة منزلها. وتحولت الجنازة إلى مسيرة غضب وحداد صامت احتجاجًا على الجريمة.

وانطلقت الجنازة من بيت الفقيدة باتجاه المقبرة الشمالية سيرًا على الأقدام، مرورًا بشارع العريض (شارع مسجد العين)، وسط مشاركة واسعة من الأهالي وقيادات محلية وممثلين عن الأطر الشعبية والرسمية.

وحرص المشاركون على الالتزام بالطابع الصامت للمسيرة، رافعين الأعلام السوداء تعبيرًا عن الحداد والاستنكار.

وسادت أجواء من الحزن والأسى بين المشيعين، الذين عبّروا عن تضامنهم الكامل مع عائلة الفقيدة.

كما شاركت نساء وفتيات من طمرة في مظاهرة احتجاجية ضد الجريمة، ورددن هتافات منددة بالعنف وأخرى داعية إلى معاقبة المجرمين.