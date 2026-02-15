تغيير جذري في البسيخومتري: الإنجليزية خارج الامتحان بدءًا من شتاء 2026

المركز القطري للامتحانات والتقييم (مقات) يقلص امتحان بسيخومتري إلى مجالين فقط، وينقل تقييم اللغة الإنجليزية إلى امتحان محوسب مستقل يُسمى "أميرنت". التعديل يدخل حيّز التنفيذ في شتاء 2026، ويؤثر على آليات القبول الأكاديمي بدءًا من العام الدراسي 2027/2028.

أعلن المركز القطري للامتحانات والتقييم (مقات)، اليوم الأحد، أنه ابتداءً من موعد شتاء (كانون الأول/ ديسمبر) 2026، سيتم فصل مجال اللغة الإنجليزية عن امتحان بسيخومتري.

وبحسب الإعلان، سيشمل امتحان البسيخومتري مجالين فقط هما: التفكير الكلامي والتفكير الكمي. أما مستوى اللغة الإنجليزية لدى المتقدمين فسيُفحص من خلال امتحان مستقل ومحوسب يحمل اسم "أميرنت".

وأوضح المركز القطري للامتحانات والتقييم أن هذا التغيير يأتي استجابة لطلب مجلس التعليم العالي، الذي يضم رؤساء الجامعات الإسرائيلية، بتوسيع نطاق المهارات اللغوية التي يتم فحصها في امتحان الإنجليزية.

ويُعد هذا الإجراء المرحلة الأولى ضمن مسار حوسبة امتحان البسيخومتري بالكامل. وبموجب التعديل، ستتقلص مدة الامتحان ساعة كاملة، لتصبح ساعتين ونصف بدل المدة الحالية.

وسيتمكن الطلاب من التقدم لامتحان الإنجليزية بشكل منفصل، وعلى مدار السنة، ومن دون تقييد بعدد محدد من المواعيد. كما سيبقى مجال العلامات في الامتحان بين 200 و800، وهو نفس مجال العلامات المعتمد في الصيغة الحالية.

ومن المقرر أن يؤثر هذا التغيير على إجراءات القبول والفرز في المؤسسات الأكاديمية ابتداءً من العام الدراسي 2027/2028، الذي يفتتح في تشرين الأول/ أكتوبر 2027.

وسيُمنح كل معهد أكاديمي صلاحية تقرير ما إذا كان سيُدخل علامة الإنجليزية ضمن احتساب علامة القبول العامة (علامة ‘السيخم‘)، أو سيعتمد فقط على علامة بسيخومتري ذات المجالين لأغراض القبول.

كما يمكن للمؤسسات استخدام علامة الإنجليزية فقط لغرض تصنيف الطلاب إلى مستويات في مساقات اللغة الإنجليزية، دون إدخالها في علامة القبول.

أما المتقدمون الذين خاضوا امتحان بسيخومتري سابقًا، أو سيخوضونه في المواعيد الثلاثة القريبة المقبلة، ويسجلون للدراسة في العام الأكاديمي 2027/2028، فسيكون بإمكانهم التقدم على أساس العلامة الثنائية (تفكير كلامي وتفكير كمي) وفق الصيغة الحالية.

وستبقى علامة الإنجليزية، وكذلك علامة البسيخومتري ذات المجالين، سارية المفعول بعد التغيير لمدة لا تقل عن سبع سنوات من تاريخ الامتحان، وذلك بحسب الأنظمة الخاصة بالمؤسسات التعليمية.

كما ينطبق الأمر ذاته على علامات امتحان تقييم معرفة اللغة الإنجليزية (أميرام/أميرنت).