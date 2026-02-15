طمرة تواصل حراكها ضد الجريمة بعد مقتل وفاء عواد وتقر خطوات تصعيدية

أعلنت بلدية طمرة واللجنة الشعبية ولجنة أولياء الأمور استمرار الحراك الاحتجاجي ضد العنف والجريمة، عقب مقتل وفاء توفيق عواد، وأقرت سلسلة خطوات تصعيدية تشمل المشاركة الحاشدة في الجنازة، وفعاليات مدرسية، والدعوة إلى ميثاق للسلم الأهلي.

من المظاهرة الاحتجاجية أمام مركز الشرطة في طمرة، الجمعة (عرب 48)

أعلنت بلدية طمرة واللجنة الشعبية واللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب، مساء أمس السبت، استمرار الحراك الاحتجاجي في المدينة "حتى انتزاع الحقوق"، وذلك عقب جريمة إطلاق النار التي أودت بحياة وفاء توفيق عواد.

وجاء في بيان مشترك صدر في 14 شباط/ فبراير 2026، أنه تقرر دعوة الأهالي إلى المشاركة الحاشدة في الجنازة، التي لم يعلن عن موعدها بعد، تعبيرًا عن التضامن مع العائلة، إلى جانب مواصلة التحركات المنظمة ضد آفة العنف والجريمة وفق خطوات تصعيدية مدروسة.

كما تقرر إطلاق دعوة واسعة للتوقيع على "ميثاق السلم الأهلي"، وتعزيز المقاطعة الاجتماعية لكل من يواصل الانخراط في الجريمة، وإدماج مضامين توعوية حول نبذ العنف ضمن برامج "خيمة رمضان".

وشملت الخطوات أيضًا رفع الشارات السوداء على السيارات حدادًا واحتجاجًا، وتخصيص حصتين دراسيتين، اليوم الأحد، لتنظيم فعاليات تربوية في المدارس لمواجهة الجريمة.

وأكد البيان أن طمرة "ستبقى موحّدة في مواجهة الألم والعنف، ومتمسكة بحقها في الأمن والأمان والحياة الكريمة".