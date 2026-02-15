"السكوت قبول بالموت": تظاهرة ضدّ الجريمة وتواطؤ السلطات في أم الفحم

شارك العشرات من أهالي مدينة أم الفحم، اليوم الأحد، في تظاهرة احتجاجية على الجريمة المستفحلة، وتواطؤ السلطات الإسرائيلية في مكافحتها في المجتمع العربي.
ونظّمت اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم، الوقفة الاحتجاجية، وذلك ضمن نشاطها الاحتجاجيّ، للضغط على السلطات الإسرائيلية، لمكافحة الجريمة.
ورفع المحتجون بالوقفة التي نُظّمت عند الدوار الأول في المدينة، لافتات تتهم الشرطة الإسرائيلية بالتواطؤ مع الجريمة المنظّمة في البلدات العربية، وكُتب على بعض اللافتات شعارات من قبيل: "يا بوليس ويا بوليس الدم العربي مش رخيص"، و"اجمعوا السلاح وجفّفوا السلاح"، و"الشرطة المسؤولة عن الأمن والأمان".
وقال رئيس اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم، محمد خضر جبارين لـ"عرب 48": "نصرخ اليوم ضد السرطان الذي يتفشى بنا في الداخل، وهو الجريمة المنظمة، التي تنتشر في البلدات العربية في ظل عدم تحرّك السلطات الإسرائيلية في مكافحتها".
وأضاف: "يتواجد مجتمعنا في الداخل الفلسطيني اليوم في معركة وجودية حقيقية، ومعادلة مفادها أننا إما أن نتحرّك ضد الجريمة من خلال الضغط على الدولة، حتى تقوم بواجبها في تأمين حقنا بالعيش بالأمن والأمان، أو إما نسكت ونُقتل جميعًا برصاص الجريمة المنتشرة في المجتمع العربي".
وعن تعامل السلطات الإسرائيلية مع ملفّ الجريمة، قال جبارين، إن "السلطات والدولة أكبر فضيحة لها أنها تنعت نفسها بالديمقراطية، وتسمح للمجتمع والبلدات العربية داخلها، بأن تموت برصاص الجريمة والمجرمين من دون توفير حقّ العيش بالأمن والأمان للمواطنين".
وذكر أن "لا أحد محصّن في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني من الجريمة المنظمة التي تفتك بالبلدات العربية في ظل تقاعس السلطات الإسرائيلية، لذلك يجب علينا التحرّك بشكل موحّد ضد الجريمة، لأن السكوت هو القبول بالموت".
