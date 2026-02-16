أم الفحم عقب جريمة القتل المزدوجة: تظاهرة احتجاجية واجتماع طارئ للبلدية

شارك عشرات من أهالي أم الفحم في وقفة احتجاجية إثر مقتل أحمد أبو غزالة ونجله عبد القادر بحي العرايش أثناء توجههما للعمل. رفع المشاركون شعارات ضد تفشي الجريمة، فيما أعلنت البلدية جلسة طارئة. وارتفعت حصيلة الضحايا العرب إلى 48.

شارك العشرات من أهالي مدينة أم الفحم والمنطقة، اليوم الإثنين، في وقفة احتجاجية، عقب جريمة القتل المزدوجة التي ارتُكبت صباح اليوم في حيّ العرايش بالمدينة، وراح ضحيتها أحمد أبو غزالة (46 عاما) ونجله عبد القادر (22 عاما)، حيث كانا في طريقهما إلى العمل.

ونُظّمت الوقفة الاحتجاجية عند الدوار الأول في المدينة، وذلك قبل اجتماع عقدته البلدية، مساء اليوم.

وهتف المشاركون بشعارات مندّدة باستفحال آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي، مثل: "الشعب بده أمان ضد العنف والإجرام"، و"الأمان الأمان هو المطلب والعنوان"، و"علّي علّي علّي صوتك ذُلّك يا عربي بسكوتك".

أهالي مدينة أم الفحم يشاركون في وقفة احتجاجية، عقب جريمة القتل المزدوجة التي ارتُكبت صباح اليوم في المدينة، وراح ضحيتها أحمد أبو غزالة (46 عاما) ونجله عبد القادر (22 عاما).



وعقدت بلدية أم الفحم، مساء اليوم الإثنين، اجتماعا طارئة لتباحث بشأن ارتفاع معدل جرائم القتل في المدينة، وذلك في أعقاب جريمة القتل المزدوجة، بمشاركة أعضاء المجلس البلدي، واللجنة الشعبية، ولجنة الطوارئ القطرية، وناشطين محليين.

وطرح الحضور أفكار وآليات احتجاجية من ضمنها الإضراب والتظاهر بشكل مستمر وعدم التعامل مع الشرطة الإسرائيلية، إلى جانب مبادرات من شأنها التوصل لعقد رايات صلح وهدنة بين الأطراف المتخاصمة.

وقال الشيخ رائد صلاح، إن "هناك جهات تريد أن يعود المجتمع إلى الوراء، وأن تسوء الأوضاع فيه، وذلك بعد كل مبادرة للصلح تنجح في وقف صراع معين، حيث نسعى في أم الفحم للتوصل إلى هدنة مجتمعية، خلال شهر رمضان، إلا أننا تفاجأنا اليوم بالجريمة المزدوجة المؤلمة التي ارتُكبت".

وقبل أن يُعقد الاجتماع، استنكرت بلدية أم الفحم الجريمة المزودجة التي ارتُكبت، وأعلنت عن عقد جلسة طارئة، مساء اليوم، بمشاركة أعضاء المجلس البلدي، واللجنة الشعبية، ولجنة الطوارئ القطرية.

وبهذه الجريمة، ترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام وحتى اليوم إلى 48 قتيلًا، بينهم 22 منذ بداية الشهر الجاري، و26 قتيلًا خلال كانون الثاني/ يناير الماضي. ومن بين الضحايا شخص واحد برصاص الشرطة، وثلاث نساء، وفتَيان دون سنّ 18 عامًا.

ويشهد المجتمع العربي احتجاجات يومية ضد استفحال الجريمة وتنديدا بتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية، انطلقت من سخنين بإضراب ثم تبعتها باقي البلدات العربية وبعدها نظمت مظاهرتان قطريتان في المدينة وتل أبيب وقافلة سيارات انطلقت من البلدات العربية وصولا إلى القدس، بالإضافة إلى وقفات وتظاهرات احتجاجية بمختلف البلدات والمفارق.

وكان عام 2025 قد سجل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252 عربيا، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطؤها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

