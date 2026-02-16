مقتل شابين في جريمة إطلاق نار بأم الفحم

أسفرت جريمة إطلاق نار بمدينة أم الفحم، صباح اليوم الإثنين، عن مقتل شابين ، يبلغان من العمر نحو 25 عامًا. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، ويبدو أن الدوافع جنائية.

وأفاد متحدث باسم خدمة "نجمة داود الحمراء" بأنه "في تمام الساعة 8:56 صباحًا، ورد بلاغ إلى مركز الاستعلامات 101 التابع للمنطقة في جلبوع، يفيد بوجود مصابين اثنين في مدينة أم الفحم".

وأضاف أن "طواقم الإسعاف التي وصلت إلى المكان عثرت على رجلين، يبلغان من العمر نحو 25 عامًا، وقد أُصيبا بجروح نافذة. وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تم إقرار وفاتهما في موقع الحادث".

وقال المسعف صهيب محاجنة: "عند وصولنا إلى مكان الحادث، وجدنا شخصين فاقدين للوعي، من دون نبض، ويعانيان إصابات نافذة في جسديهما. أجرينا لهما الفحوصات الطبية، لكن للأسف لم يكن أمامنا خيار سوى إعلان وفاتهما في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، ويبدو أن الدوافع جنائية.