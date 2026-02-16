اتهام شاب من كوكب أبو الهيجاء بالاتصال بعميل أجنبي

قدّمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد فارس أبو الهيجاء (32 عامًا) من كوكب أبو الهيجاء، تنسب إليه "تهمة الاتصال بعميل أجنبي"، وذلك في أعقاب بيان مشترك لجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطةالإسرائيلية.

وبحسب لائحة الاتهام التي قدّمها المحامي دانيئيل كوبلب من النيابة العامة في لواء حيفا (جنائي)، فإنه "بين شهري تشرين الأول 2025 وكانون الثاني 2026، تواصل المتهم عبر تطبيق (تيليغرام) مع شخص عرّف عن نفسه باسم مارتن، ونفّذ لصالحه سلسلة مهام مقابل دفعات مالية حُوّلت عبر تطبيق Binance".

ووفقًا للائحة، "واصل المتهم نشاطه رغم شكّه في أن الشخص المذكور عميل أجنبي، وامتنع عن التحقق من ذلك".

وجاء في لائحة الاتهام أن "المتهم اشترى وأخفى أجهزة هواتف خلوية وشواحن في عدة مواقع في حيفا وكريات حاييم، وقام بتشغيلها وتثبيت تطبيقات تواصل عليها، ثم وثّق أماكن إخفائها وأرسل التوثيق إلى مشغّله. كما طُلب منه لاحقًا تسليم مغلّف يحتوي على رمز دخول إلى حساب عملات رقمية في نقطة بمدينة زخرون يعقوب، إضافة إلى تصوير مقهى في تل أبيب".

وووفقا للائحة فإنه "في كانون الثاني 2026، طُلب من المتهم التوجّه إلى بلدة عميقام وتصوير شوارع قريبة من منزل وزير الأمن السابق يوآف غالانت. وبعد أن نفّذ التصوير وأرسله إلى مشغّله، تم اعتقاله في المكان".

وطلبت النيابة تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.