النقب: مصرع شاب في حادث طرق بين دراجة نارية وسيارة

أسفر حادث طرق وقع بين دراجة نارية وسيارة على شارع 25 بمنطقة النقب جنوبي البلاد، عن مصرع سائق الأولى إثر إصابته بجروح بالغة الخطورة.

لقي شاب (25 عاما) مصرعه في حادث طرق وقع بين دراجة نارية وسيارة خصوصية على شارع 25 بمنطقة النقب جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم الإثنين.

ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة الشاب إثر إصابته بجراح بالغة الخطورة.

وقال أفراد الطاقم الطبي، إن "الحديث يدور عن حادث صعب جدا وقع إثر اصطدام مركبة بدراجة نارية. رأينا السائق على بعد مسافة كبيرة من الدراجة النارية، وهو فاقد للوعي وبلا نبض أو تنفس، وعلى الفور بدأنا بتقديم عمليات الإنعاش له إلا أن إصابته كانت حرجة ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وذكرت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن 55 شخصا بينهم 22 مواطنا عربيا بضمنهم 11 شخصا كانوا على متن دراجات نارية، لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت بشوارع في أنحاء البلاد منذ مطلع العام الجاري 2026؛ وفق آخر حصيلة أوردتها "السلطة الوطنية للأمان على الطرق".