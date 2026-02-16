مصرع شابة وإصابة أخرى بجروح خطيرة في حادث طرق بالنقب

لقيت شابة في العشرينات من عمرها مصرعها، فيما أصيبت شابة أخرى بجروح خطيرة، جراء حادث طرق وقع في ساعات متأخرة من الليل على شارع 25 قرب مدخل مدينة نتيفوت في منطقة النقب.

وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم نجمة داود الحمراء أنه عند الساعة 11:52 مساء تلقت الطواقم الطبية بلاغا حول حادث تصادم بين حافلة ومركبة خاصة على الطريق السريع رقم 25 بالقرب من مدخل نتيفوت.

وأضاف البيان أن المسعفين أقروا وفاة شابة تبلغ من العمر 25 عاما متأثرة بإصابات متعددة في أنحاء جسدها، فيما جرى تقديم الإسعافات الأولية لشابة أخرى من العمر نفسه، ونقلها إلى مستشفى سوروكا وهي بحالة خطيرة وفاقدة للوعي وتعاني من إصابات في الرأس والبطن.

وقال أحد المسعفين الذين وصلوا إلى مكان الحادث إن السيارة الخاصة تحطمت وكانت إحدى الشابتين محاصرة داخلها وتعاني من إصابات بالغة، مشيرا إلى أنه رغم إجراء الفحوصات الطبية لم يكن أمام الطواقم خيار سوى إعلان وفاتها في المكان.

وأضاف أن الطواقم الأخرى قدّمت علاجًا منقذًا للحياة للشابة الثانية، بما في ذلك الإنعاش القلبي الرئوي، قبل نقلها إلى المستشفى وهي بحالة غير مستقرة.

كما تم نقل سائق الحافلة إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته بين الطفيفة والمتوسطة.

من جهتها، أعلنت الشرطة فتح تحقيق في ملابسات الحادث الذي وقع عند مفترق نتيفوت، مؤكدة أن الحادث أسفر عن وفاة شابة في المكان وإصابة أخرى بجروح خطيرة جرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.