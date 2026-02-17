أم الفحم: إصابتان لطفل وامرأة إحداهما حرجة في حادثي دهس

أصيب طفل (4 سنوات) بجراح وصفت بالحرجة، وامرأة (57 عاما) بجراح متوسطة جراء تعرضهما لحادثي دهس منفصلين وقعا بفارق نحو 3 ساعات في مدينة أم الفحم، مساء الثلاثاء.

وقدمت طواقم طبية عمليات الإنعاش للطفل والعلاجات الأولية للمرأة، ثم جرى نقلهما إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج.

وقال البراميديك إبراهيم أبو راس والمضمد محمد محاجنة عن حادث دهس الطفل، إنه "كان داخل عيادة بلا نبض أو تنفس وخضع لعلاجات أولية من قبل الطاقم الطبي، إذ قالوا لنا إنه تعرض للدهس من قبل سيارة".

وأضافا "واصلنا تقديم العلاجات الأولية له والتي تضمنت عمليات إنعاش ثم نقلناه بسيارة العلاج المكثف إلى المستشفى وهو بحالة حرجة".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات حادثي الدهس المنفصلين.

يذكر أن 58 شخصا بينهم 22 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت بشوارع البلاد منذ مطلع العام الجاري، من ضمنهم 13 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث دهس؛ بحسب آخر حصيلة أوردتها "السلطة الوطنية للأمان على الطرق".