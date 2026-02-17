إكسال: مصاب بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت ببلدة إكسال عن إصابة شاب بجراح وصفت بالخطيرة، مع استمرار استفحال الجريمة في المجتمع العربي وسط تقاعس السلطات والشرطة الإسرائيلية.

أصيب شاب، في الأربعينيات من عمره، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة إكسال، ليل الثلاثاء – الأربعاء.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، الذي عانى من إصابات خطيرة اخترقت جسده.

وقال المضمد توفيق حبشي، إن "المصاب كان بوعيه وعانى من إصابات نافذة وخطيرة في جسده، إذ قدمنا له العلاجات الأولية المنقذة للحياة ثم نقلناه إلى المستشفى وهو بحالة مستقرة".

ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال أي مشتبه به، فيما تتقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب وتتواطأ مع الجريمة المنظمة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام، 48 قتيلا بينهم 22 منذ بداية الشهر الجاري و26 قتيلا خلال كانون الثاني/ يناير الماضي. ومن بين الضحايا شخص واحد برصاص الشرطة، وثلاث نساء، وفتيان دون سن 18 عاما.

وكان عام 2025 قد سجل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252 عربيا، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطؤها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.