تحذيرات من تداعيات "ضريبة الأراضي": اجتماع موسّع في الناصرة لصياغة توصيات مهنية

عقدت رابطة المهندسين العرب اجتماعًا موسعًا في الناصرة لبحث تداعيات قانون ضريبة الأراضي الجديد، بمشاركة خبراء وأكاديميين وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني. وناقش المشاركون الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة للقانون، مؤكدين أنه قد يثقل كاهل أصحاب الأراضي ويعمّق الفجوات الاجتماعية.

عقدت رابطة المهندسين العرب، مساء أمس الإثنين، في فندق "رمادا" بمدينة الناصرة، اجتماعًا موسعًا بمشاركة مهندسين ومعماريين واقتصاديين وممثلين عن جمعيات مجتمع مدني وشخصيات سياسية، لبحث تداعيات قانون الأراضي الجديد وصياغة توصيات تمهيدًا لإرسالها إلى أعضاء الكنيست العرب والوزارات المعنية، تتضمن توضيح أضرار القانون وطرح بدائل مقترحة.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق مطلع الشهر الجاري على القانون بالقراءة الأولى، وهو مقترح من وزارة المالية برئاسة الوزير بتسلئيل سموتريتش، وينص على فرض ضريبة سنوية بنسبة 1.5% من قيمة الأرض على الأراضي المخصصة للبناء وغير المستغلة.

ويعود هذا القانون إلى واجهة النقاش بعد أكثر من ربع قرن على إلغائه عام 2000، في خطوة يُنظر إليها على أنها تستهدف بصورة خاصة الأراضي ذات الملكية العربية، وسط انتقادات تعتبر أنه يهدف إلى تمويل نفقات الحرب وميزانية الأمن على حساب المواطنين العرب.

عضوا إدارة رابطة المهندسين العرب، المهندس عمار أبو أحمد، ومخطط المدن بروفيسور راسم خمايسي، ومراقب الحسابات والمستشار الاقتصادي، هاني نجم، يتحدثون لـ"عرب 48" عن اجتماع الناصرة وتداعيات قانون ضريبة الأراضي الجديد

للتفاصيل: https://t.co/zNpNDsXeaa pic.twitter.com/SAVyPS5Hbi — موقع عرب 48 (@arab48website) February 17, 2026

وقال عضو إدارة رابطة المهندسين العرب، المهندس عمار أبو أحمد، لـ"عرب 48" إن "اللقاء يهدف إلى بحث تداعيات ضريبة الأملاك ضمن إطار قانون التسويات، في ظل ما يحمله من إسقاطات مباشرة على المواطنين العرب، لا سيما أن غالبية الأراضي في المجتمع العربي هي أراضٍ خاصة".

وأوضح أن "هذه الخصوصية قد تفضي إلى إشكاليات حقيقية تتعلق بالتزامات ضريبية ستطال شريحة واسعة من الأهالي، ما يستدعي نقاشًا معمقًا ومسؤولًا حول أبعاد القانون وانعكاساته المستقبلية".

وبيّن أن "الاجتماع عُقد بصيغة طاولة مستديرة لمناقشة الموضوع بشكل مهني وعميق، بهدف بلورة توصيات عملية تُرفع إلى أعضاء الكنيست والوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة".

وأشار إلى مشاركة أكاديميين وخبراء مختصين، إلى جانب أعضاء كنيست سابقين، فيما انضم أعضاء كنيست حاليون عبر تقنية "زوم"، إضافة إلى شخصيات مهنية أعدّت دراسة متخصصة حول الموضوع.

وأضاف أن الدراسة جاهزة، وسيجري اعتمادها رسميًا وتوجيهها إلى المكاتب الحكومية وأعضاء الكنيست العرب عبر مخرجات اللقاء.

وأكد أبو أحمد "أهمية توحيد الأطر المهنية لنقل صوت المهنيين بصورة منظمة ومؤثرة إلى أصحاب القرار"، مشددًا على أن "العمل السياسي مهم، لكنه لا يغني عن الإسناد المهني المبني على البحث والدراسة".

من جانبه، قال عضو إدارة رابطة المهندسين العرب، مخطط المدن بروفيسور راسم خمايسي، لـ"عرب 48" إن "القانون ينطوي على أضرار واسعة تطال المجتمع العربي وأصحاب الأراضي الخاصة، فضلًا عن انعكاساته السلبية على مجمل الحركة الاقتصادية، إذ يفرض أعباء ضريبية إضافية على مواطنين لا يستطيعون فعليًا الاستفادة من أراضيهم بسبب معيقات قائمة، من بينها قضايا تسجيل الأراضي وإشكاليات التخطيط وصعوبات إتاحة الأرض للبناء".

وأضاف أن "كثيرًا من أصحاب الأراضي لا يتعاملون معها كعقار استثماري، بل كرصيد إستراتيجي لضمان فرص البناء لأبنائهم مستقبلًا، ما يجعل فرض الضريبة مساسًا مباشرًا بحقوقهم".

وأشار إلى أن "الضريبة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي والشقق السكنية، حيث سيحوّل المقاولون التكلفة إلى المشترين، خصوصًا الأزواج الشابة، ما يفاقم أزمة السكن بدل حلّها".

بدوره، قال مراقب الحسابات والمستشار الاقتصادي، هاني نجم، لـ"عرب 48" إن "الهدف من اللقاء هو التواصل مع لجنة المالية في الكنيست وأعضائها، والعمل على إبطال بند ضريبة الأملاك ضمن قانون التسويات"، مشيرًا إلى أن "التوصيات تعتمد على قراءة اقتصادية شاملة".

وأوضح أن "الضريبة، رغم تحديدها بنسبة 1.5% من قيمة الأرض، قد تعادل فعليًا ما بين 20% و25% من الدخل السنوي لبعض أصحاب الأراضي". وضرب مثالًا بشخص يملك أرضًا بقيمة مليوني شيكل، ما يعني دفع نحو 30 ألف شيكل سنويًا، رغم أن دخله قد لا يتجاوز 150 ألف شيكل.

وأضاف أن "القانون سيدفع كثيرين إلى بيع أراضيهم تحت ضغط الضريبة، من دون أن يؤدي ذلك إلى خفض الأسعار، ما سيُفضي إلى تركّز ملكية الأراضي بأيدي فئة محدودة من أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، ويعمّق الفجوات الاجتماعية".

وختم نجم بالتأكيد أن "التوصية المركزية هي إلغاء القانون، إلى جانب طرح بدائل مالية وسياسات تتيح للدولة تحصيل الموارد دون المساس بالطبقات الفقيرة والوسطى".