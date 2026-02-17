تشكيل "مقر الطوارئ القطري لمناهضة الجريمة" لتنظيم التحركات في البلدات العربية

تشكيل المقر يأتي ضمن إطار واسع ومنسق لتنظيم النشاطات المناهضة للجريمة، وتوسيع دائرة الاحتجاج لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، إلى جانب المجتمع اليهودي، تأكيدًا على أن قضية الأمن الشخصي هي قضية عامة تمس جميع المواطنين.

أعلنت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، بالتشاور مع لجنة المتابعة العليا، عن تشكيل "مقر الطوارئ القطري لمناهضة الجريمة"، في خطوة تهدف إلى تنظيم وتوسيع التحركات الشعبية في مختلف البلدات العربية، في ظل تصاعد الجريمة واستمرار ما وُصف بغياب النية والإرادة الرسمية لكبح جماح عصابات الإجرام في المجتمع العربي.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة القطرية أن تشكيل المقر يأتي ضمن إطار واسع ومنسّق لتنظيم النشاطات المناهضة للجريمة، وتوسيع دائرة الاحتجاج لتشمل شرائح أوسع من المجتمع، بما في ذلك المجتمع اليهودي، تأكيدًا على أن قضية الأمن الشخصي تمس جميع المواطنين دون استثناء.

وأوضح البيان أن مقر الطوارئ سيعمل على ممارسة الضغط على الشرطة للقيام بدورها الأساسي في حماية المواطنين، وكشف الجرائم، وجمع السلاح غير القانوني، وتفكيك منظمات الإجرام. كما سيطالب الحكومة بتطبيق القرارات القائمة بصورة فعلية وجدية، والعمل على تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية التي تُعدّ من العوامل المغذية لظاهرة الجريمة.

وأكد القائمون على المبادرة أهمية حشد رأي عام واسع يكرّس مبدأ أن الأمن حق أساسي لكل مواطن، بغض النظر عن انتمائه القومي أو الديني.

وأشار البيان إلى أنه سيتم خلال الفترة القريبة الإعلان عن سلسلة نشاطات احتجاجية في عدد من البلدات العربية عبر مختلف المنصات الإعلامية.

وفي ختام البيان، ورد اسما جهتي الاتصال: رائد دقة، رئيس بلدية باقة الغربية، ويوسف سالم، عضو مقر الطوارئ القطري لمناهضة الجريمة.

كما أشار البيان إلى تبنّي الرؤية البصرية ومبادرة سخنين لتوحيد الجهود ضد العنف والإجرام، من خلال اعتمادها خلفيةً رسمية للبيان.