محليات | أخبار محلية
17/02/2026 - 18:41

سخنين: العشرات يتظاهرون ضد استفحال الجريمة وتنديدا بتواطؤ الشرطة

تظاهر العشرات من أهالي سخنين مساء الثلاثاء تنديدا باستفحال الجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية، مع تواصل الاحتجاجات في المجتمع العربي إثر مقتل 48 مواطنا منذ مطلع العام.

جانب من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية ("عرب 48")

شارك العشرات من أهالي سخنين مساء اليوم، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية منددة باستفحال الجريمة وتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية، وذلك عند دوار الشهيد وليد صالح وسط المدينة.

وهتف المشاركون شعارات منددة باستفحال الجريمة، ورفعوا لافتات كتب على بعض منها: "أوقفوا الجريمة الآن"، "يا حامل السلاح دم أولادنا مش مباح"، "حاربوا الإجرام وارفعوا السلاح"، "الحكومة والشرطة شركاء بالجريمة".

وتأتي هذه الوقفة في وقت يشهد المجتمع العربي احتجاجات يومية ضد استفحال الجريمة وتنديدا بتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية، انطلقت من سخنين بإضراب ثم تبعتها باقي البلدات العربية وبعدها نظمت مظاهرتان قطريتان في المدينة وتل أبيب وقافلة سيارات انطلقت من البلدات العربية وصولا إلى القدس، بالإضافة إلى وقفات وتظاهرات احتجاجية بمختلف البلدات والمفارق.

ويعاني المواطنون العرب من انعدام الأمن والأمن، علمًا أن حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام بلغت 48 قتيلا بينهم 22 منذ بداية الشهر الجاري و26 قتيلا خلال كانون الثاني/ يناير الماضي. ومن بين الضحايا شخص واحد برصاص الشرطة، وثلاث نساء، وفتيان دون سن 18 عاما.

وكان عام 2025 قد سجل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 252 عربيا، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطؤها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.

