مصرع عامل إثر سقوط جسم ثقيل من شاحنة على شارع 6

أسفر حادث عمل في شارع 6 بالقرب من البلدة الاستيطانية "بت حفر"، اليوم الثلاثاء، عن مصرع عامل، وأفاد شهود عيان بأن جدارًا خرسانيًا ثقيلًا سقط على العامل من شاحنة في المكان.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

لقي عامل مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط جسم ثقيل عليه من شاحنة في شارع 6.

وأفادت دائرة الإعلام في "اتحاد الإنقاذ - لواء المركز" بأن طواقم الإسعاف التابعة لها قدّمت الإسعافات الأولية في موقع حادث عمل وقع على شارع 6، بالقرب من البلدة الاستيطانية "بت حفر".

وقال المسعفون أشرف وتد، غانم غانم، ومحمد بكر إن شهود عيان أفادوا بأن جدارًا خرسانيًا ثقيلًا سقط على العامل من شاحنة في المكان.

وأضافوا أنه على الرغم من محاولات الإنعاش التي أُجريت له في الموقع، أُعلن عن وفاته متأثرًا بإصاباته البالغة.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات الحادث، كما تم إخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقًا للإجراءات المتبعة.

مصرع 13 عاملا وإصابة أكثر من 100 آخرين بجروح متفاوتة منذ مطلع العام

وفقا للمعطيات والإحصاءات المتوفرة فقد لقي 13 عاملا مصارعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين بجروح متفاوتة، جراء حوادث عمل مختلفة وقعت في البلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، في ظل استمرار الإهمال وعدم توفر الرقابة الرسمية على شروط السلامة المهنية.

وتُظهر المعطيات السنوية أن عام 2025 شهد مصرع 81 عاملاً وإصابة 734 آخرين بجروح متفاوتة، من بينهم 628 إصابة وُصفت بالخطيرة أو المتوسطة. وقد تركت هذه الإصابات آثارًا جسيمة على حياة المصابين وعائلاتهم، سواء على الصعيد الصحي أو الاجتماعي والاقتصادي.

وبحسب الإحصاءات، فإن غالبية حوادث العمل تركزت في حوادث السقوط من علو، إضافة إلى حوادث مركبات داخل مواقع العمل، في ظل تقاعس الحكومة عن فرض رقابة فعلية وتشديد تطبيق معايير السلامة، واستمرار التساهل مع شركات ومقاولين يقدّمون تعظيم الأرباح على حساب حياة وصحة العمال.

وتشير الجهات المعنية إلى أن العمال، الذين يُشكّلون "الحلقة الأضعف" في سوق العمل الإسرائيلي، هم الفئة الأكثر تضررًا من هذه الحوادث، في ظل غياب بيئة عمل آمنة تحترم شروط السلامة المهنية، وتخاذل الجهات المسؤولة عن حماية حقوقهم وضمان سلامتهم.