إصابتان خطيرتان في حادثي طرق بالجليل والنقب

أسفر حادثا طرق وقعا في منطقتي الجليل والنقب، صباح اليوم الأربعاء، عن عدد من الإصابات، بينها إصابتان وُصفتا بالخطيرتين. ونقلت طواقم الإسعاف المصابين إلى مستشفيين لتلقي العلاج.

من مكان الحادث بالنقب، اليوم (تصوير "نجمة داود الحمراء")

أصيب شخصان بجروح وصفت بأنها خطيرة كما أصيب آخرون بجروح متفاوتة في حادثي طرق بمنطقة بالجليل والنقب، صباح اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل، أُصيب صباح اليوم خمسة أشخاص بجروح متفاوتة جراء حادث طرق وقع بين حافلة صغيرة ودراجة نارية على شارع 75 قرب مفرق الياجور في منطقة الجليل، شمالي البلاد.

ووصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدّمت الإسعافات الأولية لراكب الدراجة النارية، وهو في الثلاثينيات من عمره، ووصفت حالته بالخطيرة، إضافة إلى رجل (43 عامًا) بحالة متوسطة، وثلاثة مصابين آخرين بجراح طفيفة. وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وأفادت الطواقم الطبية بأن سائق الدراجة النارية كان ملقى على الطريق فاقدًا للوعي، حيث جرى تقديم العلاج الميداني له قبل نقله إلى المستشفى وهو في حالة خطيرة، فيما وُصفت حالة باقي المصابين بالمستقرة.

وأعلنت الشرطة أنها فتحت تحقيقًا في حادث طرق خطير وقع على شارع 75 قرب مفرق الياجور، بين مركبة نقل وشرطي كان يقود دراجة نارية خاصة في طريقه إلى العمل، حيث أُصيب الشرطي، البالغ من العمر 37 عامًا، بجروح خطيرة ونُقل إلى مستشفى "رمبام"، فيما أُصيب أربعة آخرون بإصابات تراوحت بين طفيفة ومتوسطة. وتم توقيف سائق مركبة النقل (21 عامًا) للتحقيق.

وفي حادث منفصل، أُصيب فجر اليوم رجل في الأربعينيات من عمره بجروح خطيرة إثر انقلاب شاحنة على شارع 90 في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

واستُدعيت طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى المكان، وعملت على تخليص السائق الذي كان عالقًا داخل الشاحنة باستخدام معدات إنقاذ خاصة.

وقال مسعف في "نجمة داود الحمراء" إنه عند وصول الطاقم كان السائق عالقًا داخل الشاحنة، وقد تم تقديم الإسعافات الأولية له في المكان، قبل نقله بواسطة مروحية إلى المستشفى، فيما وُصفت حالته بغير المستقرة.

وفتحت الشرطةملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.