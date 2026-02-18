المحكمة تقر حق الصلاة في كنيستي البصة المهجرة

سمحت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأربعاء، بإقامة الصلوات والشعائر الدينية في كنيستي قرية البصة المهجّرة بمنطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد.

أصدرت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأربعاء، قرارها في الالتماس المتعلق بعدم السماح بإقامة الصلوات في كنيستي قرية البصة المهجّرة بمنطقة الجليل الأعلى، شمالي البلاد.

وقررت المحكمة التدخل في قرار اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، بحيث تشمل الاستخدامات المسموح بها في مباني الكنائس الواقعة في القطعتين 2 و4 من الحوض رقم 18327 استخدامها كدور صلاة وعبادة دينية.

وكانت البطريركية الأرثوذكسية في القدس، ممثلةً بالأب إيهاب مخولي، وأسقفية الروم الملكيين الكاثوليك في عكا وحيفا والجليل، قد قدمت التماسا للمحكمة ضد كل من اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في منطقة الشمال، والمجلس الإقليمي "مطيه آشير"، وبلدية شلومي، و"سلطة أراضي إسرائيل"، وذلك على خلفية عدم السماح بإقامة الصلوات في كنيستي قرية البصة المهجّرة، ضمن مخطط ثقافي سياحي تم اعتماده من الجهات المذكورة أعلاه، على أراضي القرية التي ضمتها السلطات الإسرائيلية إلى منطقة نفوذ مدينة شلومي.

ومنحت المحكمة يوم 18 آذار/ مارس 2025، الأطراف المختلفة مهلةً للتوصل إلى اتفاق حتى 20 نيسان/ أبريل الماضي، في محاولة لإيجاد حل توافقي بين الكنائس والسلطات المختلفة، إلا أن الأطراف لم تتوصل إلى تفاهم، ما دفع المحكمة إلى إصدار قرارها بالتدخل وتعديل الاستخدامات المسموح بها لتشمل الصلاة بشكل صريح.

تفاصيل أوفى بعد قليل...