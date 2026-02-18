رهط: إصابة خطيرة لرجل في حادث دهس

أسفر حادث دهس وقع بمدينة رهط عن إصابة رجل بجراح وصفت بالخطيرة، أحيل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب رجل، في الستينيات من عمره، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لحادث دهس في مدينة رهط بمنطقة النقب جنوبي البلاد، اليوم الأربعاء.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للرجل، وهو يعاني من إصابة خطيرة في جسده.

ونقل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن 58 شخصا بينهم 22 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت على شوارع البلاد منذ مطلع العام، من ضمنهم 13 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث دهس.