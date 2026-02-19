إضراب وحداد في كابول بعد مقتل أحمد أشقر برصاص الشرطة

يعمّ الإضراب العام والحداد بلدة كابول في الجليل، شمالي البلاد، في أعقاب مقتل الشاب أحمد أشقر برصاص الشرطة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، بادعاء عدم امتثاله لأمر التوقف عند حاجز شرطي، أثناء قيادته دراجة نارية.

ويشمل الإضراب المجلس المحلي في كابول وكافة المدارس والمؤسسات الرسمية، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها التزامًا بقرار الإضراب.

وقال رئيس اللجنة الشعبية في كابول، وليد طه، لـ"عرب 48"، إن "الحدث الذي شهدته كابول كان مؤلمًا وكبيرًا، ولم يكن مجرد جريمة قتل أخرى، بل جريمة ارتُكبت برصاص الشرطة، ما يجعلها محطة خطيرة لا يمكن التعامل معها كحادثة عابرة".

وأضاف أن "مؤسسات البلدة التأمت فور وقوع الحادثة، من المجلس المحلي إلى اللجنة الشعبية ولجنة أولياء أمور الطلاب، حيث عُقد اجتماع طارئ في المجلس المحلي أُعلن في ختامه، وبالإجماع، الإضراب العام، بوصفه ردًا أوليًا يعكس حالة الغضب والحداد والتضامن مع عائلة الضحية".

وأوضح طه أن "الرسالة التي أرادت كابول إيصالها واضحة، وهي الوقوف صفًا واحدًا أمام ما جرى، وأن القضية لا تختصر في خطأ فردي لشرطي، بل ترتبط بسياق أوسع من السياسات المتّبعة تجاه المجتمع العربي في الفترة الأخيرة".

وأشار إلى أن "المواقف الرسمية التي صدرت قبل استكمال أي تحقيق أو اتضاح الملابسات، وعلى رأسها تصريحات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، تعزز الانطباع بأن المسألة تتجاوز حادثًا فرديًا وتندرج ضمن نهج في التعاطي مع المواطنين العرب".

وتابع: "بات واضحًا أن الضغط على الزناد أصبح أسهل في السنوات الأخيرة عندما يكون الضحية عربيًا، ونشهد الفارق في التعامل عندما يتعلق الحدث بمواطنين يهود، بما في ذلك الإغلاقات الواسعة للشوارع".

وتنتظر عائلة أشقر الانتهاء من تشريح الجثمان تمهيدًا لتشييعه.

من جهتها، أفادت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ("ماحش") بأن الشرطي الذي أطلق النار على الشاب خضع للتحقيق تحت التحذير، وأُفرج عنه إلى الحبس المنزلي بشروط مقيّدة.

وأفاد شهود عيان بأن إطلاق النار استهدف أشقر "قبل وبعد سقوطه"، إثر اصطدامه بمركبة كانت مركونة على جانب الطريق، مشيرين إلى أنه كان مصابًا بالرصاص ومتأثرًا بالاصطدام لحظة مواصلة إطلاق النار.

وبمقتل أشقر، يرتفع إلى أربعة عدد الشبان العرب الذين قُتلوا برصاص الشرطة الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري، في حوادث قالت الشرطة إنها جاءت على خلفيات مختلفة، بينها الاشتباه بضلوعهم في أعمال عنف أو عدم الامتثال لأوامر الشرطة.

والقتلى هم:

محمد حسين الترابين، من قرية ترابين الصانع في النقب، قُتل في 1 كانون الثاني/ يناير 2026، بادعاء مقاومته عناصر الشرطة خلال اقتحام منزله ضمن حملة أمنية في القرية.

شام شامي، من بلدة إبطن، قُتل في 9 كانون الثاني/ يناير 2026، بادعاء إطلاقه النار على منزل في البلدة، فيما أظهرت توثيقات كاميرات المراقبة اصطدام مركبة شرطة سرية بدراجته قبل إطلاق النار عليه.

يوسف أبو جويعد من عرعرة النقب، قُتل في 19 كانون الثاني/ يناير 2026، برصاص الشرطة خلال مطاردة، بينما ذكرت الشرطة في روايتها الأولية أنه توفي نتيجة حادث سير خلال المطاردة.

أحمد أشقر، من كابول، قُتل في 18 شباط/ فبراير 2026، بادعاء عدم امتثاله لأمر التوقف عند حاجز شرطي أثناء قيادته دراجة نارية.