ثلاثة مصابين بينهم حالتان خطيرتان في حادث طرق بالنقب

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة، بينها حالتان خطيرتان، إثر حادث طرق وقع اليوم على شارع 40 بالنقب، بعد تصادم بين مركبتين أدى إلى انقلاب إحداهما. وقد نقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من مكان الحادث بالنقب، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة، بينها حالتان خطيرتان، جراء حادث طرق وقع اليوم الخميس على شارع 40 بالقرب قرية عسلوج المهجرة في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وذكرت مصادر في اتحاد الإنقاذ أن الحادث وقع بين مركبتين بالقرب من مفترق "مشآفيم" على شارع 40، حيث انقلبت إحداهما ما أسفر عن إصابات بين ركابها. وقد هرعت طواقم الإسعاف إلى المكان وقدّمت الإسعافات الأولية للمصابين.

وأوضح المسعفون أن من بين المصابين امرأة تبلغ من العمر 72 عامًا وصفت حالتها بالخطيرة، ورجل يبلغ من العمر 71 عامًا أُصيب بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة، إضافة إلى مسنّ (80 عامًا) أُصيب بجروح متوسطة.

وجرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال تلقي العلاج، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.