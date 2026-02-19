كابول: مسيرة حاشدة عقب تشييع الضحية أحمد أشقر الذي أعدم برصاص الشرطة

شارك المئات من أهالي كابول والمنطقة في مسيرة غاضبة عقب تشييع جثمان الضحية أحمد محمد أشقر الذي أعدم برصاص الشرطة الإسرائيلية مساء الأربعاء.

شيع المئات من أهالي كابول والمنطقة مساء، الخميس، جثمان الضحية أحمد محمد أشقر الذي أعدم برصاص عناصر الشرطة الإسرائيلية، ثم شاركوا في مسيرة حاشدة وغاضبة رفضا لسياسة الإعدام الميداني وجريمة الشرطة.

وانطلقت المسيرة من المقبرة الزئبقية الرئيسية في البلدة، وجابت شوارع البلدة وصولا إلى دوار النافورة. وهتف المشاركون بشعارات منددة بجرائم الشرطة وتقاعسها عن محاربة الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي وتواطؤها مع منظمات الإجرام.

كابول: تشييع جثمان ضحية رصاص الشرطة أحمد أشقر ومسيرة حاشدة رفضا لسياسة الإعدام الميداني وجريمة الشرطة pic.twitter.com/kbpKvqTFxp — موقع عرب 48 (@arab48website) February 19, 2026

وعم الإضراب العام والحداد بلدة كابول في أعقاب جريمة الشرطة ومقتل الشاب أشقر، بزعم عدم امتثاله للتوقف عند حاجز لها أثناء قيادته دراجة نارية.

ومن جانبها، أفادت وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة ("ماحش") بأن الشرطي الذي أطلق النار على الضحية خضع للتحقيق تحت طائلة التحذير، ثم أفرج عنه إلى الحبس المنزلي بشروط مقيدة.

وذكر شهود عيان، أن الشرطة أطلقت النار على أشقر قبل وبعد سقوطه إثر اصطدام دراجته النارية بمركبة كانت مركونة على جانب الشارع، مشيرين إلى أنه كان مصابا بالرصاص وأيضا نتيجة الاصطدام الذي وقع بسبب إطلاق النار عليه.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم الشرطة منذ مطلع العام أربعة ضحايا، بعد مقتل شام شامي من إبطن، ومحمد حسين ترابين من ترابين الصانع، ويوسف أبو جويعد من عرعرة النقب. كما يضاف إلى هذه الحصيلة الشاب شريف حديد من دالية الكرمل، الذي قتل برصاص جندي على شارع 6.

وفي ظل تقاعس الشرطة وبالإضافة إلى الضحايا برصاص عناصرها، بلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام 52 قتيلا بينهم 26 منذ بداية الشهر الجاري و26 خلال كانون الثاني/ يناير الماضي.

ويشهد المجتمع العربي احتجاجات يومية ضد استفحال الجريمة وتنديدا بتواطؤ السلطات والشرطة الإسرائيلية، انطلقت من سخنين بإضراب ثم تبعتها باقي البلدات العربية، وأعقبتها مظاهرتان قطريتان في سخنين وتل أبيب، إضافة إلى قافلة سيارات انطلقت من البلدات العربية وصولا إلى القدس.

وكان عام 2025 قد سجل حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 252 قتيلا عربيا، وسط اتهامات بتقاعس الشرطة الإسرائيلية وتواطؤها مع الجريمة المنظمة، وفشلها في توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.