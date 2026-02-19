مستوطنون يعتدون على كنيسة الزيارة في قرية عين كارم المهجرة

شملت الشعارات عبارات مثل "الانتقام" و"المنقذ اليهودي" و"الانتقام.. دافيد ملك إسرائيل"، فيما استنكر السكان الفلسطينيون هذه الاعتداءات التي تأتي ضمن سلسلة تستهدف الممتلكات الدينية في القدس.

اعتدت مجموعة من المستوطنين على كنيسة الزيارة في قرية عين كارم المهجرة قضاء القدس، وخطت شعارات عنصرية وتحريضية على جدران الكنيسة وبعض المركبات المركونة بالقرب منها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأسفر الاعتداء العنصري على الكنيسية عن أضرار مادية في المبنى وفي بعض المركبات، بحسب مصادر محلية، الخميس.

وذكرت المصادر أن المستوطنين كتبوا شعارات عنصرية وتحريضية على جدران الكنيسة، كما طالت هذه الكتابات هياكل مركبات مركونة بالقرب من الكنيسة.

وشملت الشعارات عبارات مثل "الانتقام" و"المنقذ اليهودي" و"الانتقام.. دافيد ملك إسرائيل"، ما أثار استنكارا واسعا لدى السكان الفلسطينيين.

وتأتي هذه الاعتداءات ضمن سلسلة اعتداءات تستهدف الممتلكات الدينية في مناطق متفرقة بالقدس المحتلة، وسط قلق الفلسطينيين من تكرار مثل هذه الأحداث والاعتداءات العنصرية التي تستهدف أمكان العبادة.