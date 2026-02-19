82 يومًا في التوقيف: العليا تصادق على استمرار اعتقال علي سلام وسمير بكري

بموجب قرار المحكمة العليا، وبناءً على طلب الوحدة المركزية في الشرطة للمنطقة الشمالية، تم تمديد اعتقال سمير بكري وعلي سلام وغيرهما من المشتبهين لمدة 8 أيام (ليصبح المجموع 82 يومًا من الاحتجاز).

صادقت المحكمة العليا على طلب الشرطة بتمديد توقيف رئيس بلدية الناصرة السابق علي سلام، وزعيم التنظيم الإجرامي سمير بكري، وثلاثة مشتبهين آخرين لمدة ثمانية أيام إضافية، ليرتفع مجموع أيام التوقيف إلى 82 يومًا، وذلك ضمن التحقيقات الجارية في ما يُعرف بقضية "متاهة الأموال"، وفقا للشرطة، اليوم الخميس.

وأضافت الشرطة أن "قرار المحكمة يأتي في ظل تقدم ملحوظ في مجريات التحقيق، حيث أعلنت الشرطة عن كشف شبهات خطيرة إضافية تتعلق بجرائم ابتزاز تحت التهديد (الخاوة)، يُشتبه بارتباطها بمنظمة يقودها بكري".

وأشارت الشرطة إلى أن "وحدات التحقيق أحرزت اختراقًا مهمًا في القضية، بعد تجنيد (شاهد ملك) لى جانب عدد من الشهود الآخرين، الذين أدلوا بإفادات وقدموا معلومات وصفت بالواسعة والعميقة حول الأنشطة الإجرامية المنسوبة للمنظمة والعاملين معها".

وأكدت الشرطة أن "التحقيقات لا تزال متواصلة، وسط توقعات بكشف تفاصيل إضافية خلال الأيام المقبلة".

تأتي هذه القضية في سياق حملة تحقيقات واسعة تقودها الشرطة ضد شبكات إجرامية يُشتبه بتورطها في جرائم ابتزاز وفرض إتاوات (الخاوة) وغسل أموال في منطقة الشمال، لا سيما في مدينة الناصرة ومحيطها.

وكانت الشرطة قد أعلنت قبل نحو ثلاثة أشهر عن اعتقال رئيس بلدية الناصرة السابق علي سلام، إلى جانب زعيم التنظيم الإجرامي سمير بكري وعدد من المشتبهين الآخرين، ضمن ما أطلقت عليه اسم قضية "متاهة الأموال". وبحسب ما نُشر سابقًا، تتركز الشبهات حول ضلوع المشتبهين في إدارة منظومة ابتزاز منظم استهدفت أصحاب مصالح تجارية، إلى جانب شبهات تتعلق بتمرير أموال بطرق غير قانونية.

ومع تطور التحقيقات، أعلنت الشرطة عن توسيع دائرة الشبهات لتشمل قضايا إضافية، كما كشفت عن تجنيد "شاهد ملك"، في خطوة اعتُبرت تحولًا نوعيًا قد يعزز من البينة القانونية ضد المشتبهين.

ويُذكر أن المحاكم صادقت مرارًا خلال الأسابيع الماضية على تمديد توقيف المشتبهين، استنادًا إلى ما وصفته جهات التحقيق بخطورة الأفعال المنسوبة إليهم وخشية التشويش على مجريات التحقيق.