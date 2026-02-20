إصابات بينها خطيرة بجرائم طعن وإطلاق نار في عدة بلدات

أسفرت جرائم منفصلة ارتكبت بعدة بلدات بينها رهط وشقيب السلام والرملة، عن وقوع عدة إصابات بينها خطيرة ومتوسطة، في وقت تواصل الشرطة التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة.

أصيب عدد من الأشخاص بجروح وصفت حالة عدد منهم بالخطيرة في جرائم إطلاق نار وطعن ببلدات شقيب السلام ورهط بالنقب ومدينة الرملة.

وفي شقيب السلام، أصيب شابان (25 عاما) بجروح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضهما للطعن، نقلا على إثرها إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وفي رهط، أصيب شاب (27 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، فيما أصيب آخر (33 عاما) بجروح متوسطة جراء تعرضه لاعتداء إثر شجار، إذ جرى نقلهما إلى مستشفى "سوروكا" لاستكمال العلاج.

وفي مدينة الرملة، أصيب شاب (40 عاما) بجروح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، وقد جرى نقله إلى مستشفى "أساف هروفيه" لتلقي العلاج.

ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال أي مشتبه به بالضلوع في الجرائم المنفصلة، في وقت تواصل التقاعس عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب في ظل الجريمة المستفحلة.