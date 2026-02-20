إصابة حرجة لشاب في تل أبيب - يافا ونقله إلى المستشفى بعد إنعاش مطوّل

وُصفت حالة شاب بأنها حرجة جراء إصابات نافذة تعرّض لها في مدينة تل أبيب – يافا، صباح اليوم. وأجرت طواقم طبية للمصاب إنعاشًا قلبيًا رئويًا في المكان قبل نقله إلى المستشفى.

من المكان، صباح اليوم (تصوير "نجمة داوود الحمراء")

أُصيب شاب (31 عامًا)، صباح اليوم الجمعة، بجروح خطيرة إثر تعرضه لإصابات نافذة في شارع "بن أفيغدور" بمدينة تل أبيب - يافا.

وأفادت "نجمة داود الحمراء" بأن طواقمها عثرت على المصاب ملقىً على الأرض فاقدًا للوعي، من دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات نافذة خطيرة في جسده.

وقدّم المسعفون له علاجًا طبيًا منقذًا للحياة، شمل عمليات إنعاش قلبي رئوي مطوّلة في الميدان، قبل نقله إلى مستشفى "إيخيلوف" وهو في حالة حرجة.

وقال المسعف الأول إيلي ميري، إلى جانب المسعفين أبراهام بلومنتال وإسرائيل يهوداي، إن الطاقم "باشر فورًا بعمليات إنعاش مكثفة، ونقل المصاب إلى المستشفى بينما تتواصل الجهود الحثيثة لإنقاذ حياته".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.