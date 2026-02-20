محليات | أخبار محلية
كابول: العشرات يتظاهرون ضد جريمة الشرطة وإعدام الشاب أحمد أشقر

تظاهر العشرات، الجمعة، في بلدة كابول تنديدا بجريمة الشرطة وإعدام الشاب أحمد أشقر برصاص عناصرها، إذ رفعوا شعارات منددة بتقاعسها وأخرى مستنكرة تعاملها وسهولة الضغط على الزناد تجاه المواطنين العرب.

جانب من الوقفة الاحتجاجية ("عرب 48")

شارك العشرات من أهالي بلدة كابول، الجمعة، في وقفة احتجاجية تنديدًا بمقتل الشاب أحمد محمد أشقر، الذي أعدم برصاص الشرطة أثناء قيادته دراجته النارية في الحي الذي يسكن فيه مساء الأربعاء الماضي.

وجاءت الوقفة بدعوة من المجلس المحلي واللجنة الشعبية وعدد من الهيئات المحلية، إذ رفع المشاركون شعارات منددة بسياسة التقاعس في الحد من الجريمة، وأخرى مستنكرة تعامل الشرطة وسهولة الضغط على الزناد تجاه المواطنين العرب.

واختُتمت الوقفة بقراءة الفاتحة على روح الضحية، والتأكيد على استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق العدالة.

وأكد رئيس المجلس المحلي في كابول، نادر طه، في حديث لـ"عرب 48"، أن الوقفة تأتي تعبيرًا عن موقف موحد لأبناء البلدة، مشيرًا إلى سلسلة خطوات عملية سيتم تنفيذها، من بينها فعاليات توعوية في المدارس، وإقامة خيمة نشاطات لعدة أيام لبحث أبعاد العنف وتداعيات الجريمة، إضافة إلى متابعة قانونية عبر لجنة من المحامين لضمان استكمال التحقيق ومحاسبة المسؤولين.

وقالت ليلى عصفور من كابول، لـ"عرب 48"، إن "مشاركة الأهالي في الوقفة تعكس حالة الغضب والحزن التي تسود البلدة، إذ أن المجتمع بات يشعر بفقدان الأمن والأمان في ظل تكرار جرائم القتل، وعلى الجهات المسؤولة تحمّل مسؤولياتها، والعمل الجدي لوقف دوامة العنف".

وقال باسم طه في حديث لـ"عرب 48"، إن "الوقفة الاحتجاجية جاءت تنديدًا بجريمة مقتل أحمد أشقر على يد الشرطة، إذ أن الشرطة تستخدم اليوم السلاح كوسيلة أولى بدلا من أن يكون آخر الحلول".

وأضاف أن "أي إنسان قد يكون عليه مخالفة أو شبهة بسيطة، ولا يعقل أن تكون النتيجة إطلاق النار عليه”، مشيرًا إلى أن "هذا الواقع يعكس حجم الأزمة التي وصل إليها المجتمع. هذا هو الوضع الذي وصلنا إليه، وعلينا أن نتحمل مسؤوليتنا في تغييره”.

ووجّه طه رسالة إلى القيادات السياسية، داعيًا إلى تعزيز الوحدة والعمل المشترك، حيث قال "نحن بحاجة إلى وحدة قوة، إلى موقف عربي موحّد. لا يمكن أن نبقى متفرقين، بينما التحديات أمامنا كبيرة".

وأكد أن "المطلوب هو موقف واضح وضاغط من أجل إحداث تغيير حقيقي"، مضيفًا أن "المجتمع العربي يمتلك قوة تمثيلية يجب توظيفها للتأثير في القرار السياسي، والوصول إلى حلول عملية تضمن الأمن والأمان للمواطنين".

ودعا الشيخ مجد كيال خلال كلمته إلى تعزيز الوحدة المجتمعية ونبذ الخوف، مؤكدًا أن مواجهة العنف تتطلب عملًا جماهيريًا موحدًا، وتعزيز الانتماء للمجتمع، والتمسك بالحقوق في الأمن والأمان.

