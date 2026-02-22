اجتماع لمناقشة مخططات مصادرة الأراضي في الطيبة

بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في الطيبة، وبمشاركة اللجان الشعبية في الطيرة وقلنسوة ولجنة المزارعين، عُقد مساء أمس السبت اجتماع حاشد لأصحاب الأراضي في سهل الطيبة لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بمخططات المصادرة التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية الدفع بها، والمعروفة باسم مخطط 76 أ ومخطط شارع 444.

حضر الاجتماع ما لا يقل عن 200 مشارك من أصحاب الأراضي وأبناء المنطقة، وأدار عرافته هلال الحاج يحيى، الذي استعرض في كلمته الافتتاحية خطورة المخططين وانعكاساتهما المباشرة على ما تبقى من الاحتياطي الإستراتيجي للأراضي الخاصة في سهل الطيبة، بعد أن صودرت آلاف الدونمات سابقًا تحت مسميات "مشاريع وطنية".

وفي كلمته، شدد المحامي شاكر بلعوم، رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في الطيبة، على أن ما يجري لا يمكن فصله عن الواقع الذي يمر به المجتمع العربي، سواء من حيث استفحال العنف والجريمة أو من حيث سياسات مصادرة الأراضي والتضييق التخطيطي، معتبرًا أن كلا المسارين يعكسان سياسة ممنهجة.

وأكد بلعوم أهمية الوحدة ورصّ الصفوف، داعيًا إلى العمل في مسارين متوازيين: مسار مهني عبر تقديم الاعتراضات القانونية، ومسار شعبي عبر إقامة خيمة اعتصام وتصعيد النضال الجماهيري المنظم، محذرًا من أن المخططين قد يؤديان إلى اقتطاع ما لا يقل عن نصف أراضي سهل الطيبة.

من جانبه، أكد رئيس بلدية الطيبة، يحيى الحاج يحيى، أن البلدية ورثت هذه المخططات، إلا أنها تعمل بطواقمها المهنية على منع إخراجها إلى حيّز التنفيذ، معلنًا دعم البلدية الكامل للتعاون مع اللجنة الشعبية وأصحاب الأراضي، وصولًا إلى منع المصادرة وحماية ما تبقى من أراضي السهل.

بدوره، استعرض رئيس لجنة المزارعين، صبحي الحاج يحيى، التطورات المتعلقة بمخطط شارع 444 الذي تتابعه اللجنة منذ بداياته، موضحًا حجم الضرر المتوقع من المصادرات وخطورة إقامة مجمع الركام والحاويات، وما يحمله ذلك من أضرار بيئية ومواصلاتية جسيمة، مؤكدًا ضرورة العمل بالمسارين المهني والشعبي معًا.

كما تحدث رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، د. جمال زحالقة، مؤكدًا أن لجنة المتابعة ستقف يدًا بيد مع أهالي الطيبة والمنطقة، وأن اللجنة الشعبية في الطيبة تُعد أحد أذرع لجنة المتابعة التي ستواكب جميع مجريات الأحداث في مختلف المسارات، مشيرًا إلى أن سياسات العنف والجريمة ومصادرة الأراضي تأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل.

أما عضو الكنيست عوفر كسيف، فقد أكد أن سياسات الحكومة الحالية تحمل طابعًا تمييزيًا وعنصريًا، مشددًا على عدالة النضال ضد المصادرة، ومشيرًا إلى أنه كان بالإمكان إقامة هذه المشاريع على أراضي الدولة بدلًا من المساس بأراضٍ ذات ملكية خاصة.

وتحدث أيضًا عضو اللجنة الشعبية، المحامي يوسف جمعة، الذي واكب المزارعين منذ بدايات ظهور مخطط شارع 444، مستعرضًا المسار التخطيطي والقانوني الذي مرّ به المشروع حتى اليوم، ومبينًا المخاطر المترتبة على إقامة المكب ومجمع الركام، سواء من حيث مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الخاصة أو من حيث الانعكاسات البيئية الخطيرة وزيادة حركة الشاحنات وتأثيرها على جودة الحياة في المنطقة، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب أقصى درجات اليقظة والوحدة والتكاتف.

وفي ختام الاجتماع، أعاد المحامي شاكر بلعوم التأكيد على أن اللجنة الشعبية ستباشر، ببحث الآلية المطلوبة لتقديم الاعتراضات القانونية على المخططين، والعمل على تجهيزها وتقديمها قبل موعد 1 آذار/ مارس 2026، مشددًا على أن المستجدات سيتم تحديثها أولًا بأول عبر المجموعات المنظمة لأصحاب الأراضي.

وختم هلال الحاج يحيى الاجتماع بكلمة شكر للحضور على مشاركتهم الفاعلة والتزامهم، مؤكدًا أن هذا الحضور الواسع يعكس وعيًا جماعيًا بخطورة المرحلة وإصرارًا حقيقيًا على الدفاع عن سهل الطيبة.