اتهام شابة من الناعورة بالابتزاز والتهديد بمبالغ تصل إلى نصف مليون شيكل

قُدِّمت إلى المحكمة لائحة اتهام ضد شابة (25 عامًا) من بلدة الناعورة في منطقة الجليل الأسفل، شمالي البلاد، بعد أن ادعت بأنها تنتمي إلى "عائلة الحريري"، وحاولت ابتزاز ضحاياها بمبالغ مالية طائلة وصلت إلى مئات آلاف الشواكل، مهدِّدة حياتهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، حين تلقت الشرطة بلاغًا بشأن عملية ابتزاز عبر التهديد. وأفاد المشتكي بأنه تلقى رسائل من أرقام هاتف مختلفة، عرّف فيها المرسل نفسه بأنه من "عائلة الحريري"، وطالبه بتحويل مبالغ مالية تحت طائلة التهديد.

وبحسب لائحة الاتهام، بدأت الرسائل بمطالبة الضحية بتحويل مبلغ 20 ألف شيكل. وبعد رفضها الدفع، انتحلت المتهمة اسم "محمد حريري"، وطالبت هذه المرة بمبلغ 50 ألف شيكل، مهددة بإطلاق النار على منزل الضحية وعلى قدميها. وعندما أبلغت الضحية بأنها ستتوجه إلى الشرطة، ارتفع المبلغ المطلوب إلى 500 ألف شيكل.

وفي اليوم ذاته، وردت رسالة إضافية من رقم آخر، زعم المرسل نفسه أيضًا باسم "محمد حريري"، مطالبًا بالدفع الفوري ومرفقًا تعليمات لتسليم المبلغ، إلى جانب تهديدات خطيرة جاء فيها: "إذا حدث خطأ واحد فسأفجر رؤوس عائلتك بأكملها"، و"إذا جاء معكِ أحد فسنُنزل بكِ العقاب فورًا".

وخوفًا على حياتها، استعانت الضحية باثنين من معارفها، حاولا بدورهما الاتصال بالأرقام التي استُخدمت في محاولات الابتزاز. إلا أنهما تلقيا رسالة تفيد بأن "حريري" يقف وراء القضية، وطُلب منهما دفع عشرات آلاف الشواقل مقابل "التدخل" وإنهاء التهديد.

ومع تقدم التحقيق، استخدمت الشرطة وسائل وأدوات تكنولوجية لتتبع مصدر الرسائل، ما أفضى إلى تحديد هوية المشتبه بها وإلقاء القبض عليها. وذكرت الشرطة أن المتهمة تبلغ من العمر 25 عامًا ومن سكان قرية الناعورة.

وأمس، ومع استكمال إجراءات التحقيق، قُدمت لائحة اتهام بحقها إلى محكمة الصلج في مدينة "نوف هجليل" - الناصرة، بواسطة المحامي باسل سعيد، نائب كبير في مكتب النيابة العامة للمنطقة الشمالية.