اعتقال أربعة شبان من الجليل على خلفية أمنية

تعتزم النيابة العامة في حيفا، صباح اليوم، تقديم لوائح اتهام ضد أربعة شبان من الجليل، بعد انتهاء التحقيق في شبهات تتعلق بـ"التخطيط لتنفيذ هجوم ضد جنود في مدينة كرميئيل"، وفق بيان مشترك للشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك).

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) أربعة شبان من منطقة الجليل، شمالي البلاد، بشبهة "تورطهم في أنشطة أمنية".

ووفقًا لادعاء الشرطة والشاباك في بيان مشترك صدر صباح اليوم، الإثنين، فإنه "في عملية مشتركة بين جهاز الأمن العام وشعبة الجليل التابعة للشرطة الإسرائيلية، أُلقي القبض على أربعة مواطنين إسرائيليين من الشمال لاستجوابهم - أحمد سرحان (19 عامًا)، ومحمد خليل (18 عامًا)، وقاصرين آخرين - للاشتباه في تورطهم في أنشطة أمنية".

وادّعى البيان أنه "خلال استجوابهم من قبل جهاز الأمن العام والشرطة، تبيّن أن المشتبه فيهم تآمروا لتنفيذ هجوم في مدينة كرميئيل ضد جنود، وأن بعضهم تلقى تدريبات خاصة لتنفيذ هذا الهجوم".

وأضاف أنه "في ختام التحقيق، سيقدّم مكتب المدعي العام في حيفا، عبر المحامية شارون إدري، لوائح اتهام ضدّ المتهمين الأربعة صباح اليوم (الإثنين). وكشف التحقيق في الحادثة عن نشاط خطير تورّط فيه سكان من الجليل، وهم مواطنون في دولة إسرائيل، تآمروا لتنفيذ عمليات أمنية خطيرة ضدّ قوات الأمن".

وشدّد البيان على أن "جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية ينظران بجدية بالغة إلى أي تورّط لمواطنين إسرائيليين في أنشطة قد تعرّض أمن الدولة ومواطنيها للخطر، وسيواصلان العمل بحزم على كشف مثل هذه الأنشطة وإحباطها".