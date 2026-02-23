اعتقال أكثر من 40 شخصا على خلفية الشجار في كفر كنا

واصلت الشرطة حملة واسعة في كفر كنا عقب الشجار بين عائلتين، أسفرت حتى الآن عن اعتقال أكثر من 40 مشتبهًا وضبط أسلحة ومواد خطرة، فيما أعلنت جهات محلية مساء أمس التوصل إلى اتفاق صلح لاحتواء التوتر.

اعتقلت الشرطة أكثر من 40 شخصا على خلفية الشجار في بلدة كفر كنا لغاية اليوم، الإثنين.

وأعلنت الشرطة عن "تنفيذ حملة أمنية واسعة في بلدة كفر كنا، بمشاركة قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود، وذلك في أعقاب الاشتباكات المسلحة العنيفة التي اندلعت بين عائلتين مساء يوم السبت الماضي".

ووفقا للشرطة فإن "الحملة أسفرت حتى الآن عن اعتقال أكثر من 40 مشتبهًا، وضبط 7 قطع سلاح شملت مسدسات وبندقية صيد، إضافة إلى قنبلة يدوية وزجاجات حارقة، إلى جانب إغلاق عدد من المصالح التجارية في البلدة".

وأضافت الشرطة في بيانها أنها "اقتحمت مواقع الاشتباك تحت النيران بهدف فرض النظام وإعادة الهدوء إلى المنطقة".

وكانت كفر كنا قد شهدت منذ مساء السبت توترًا واسعًا على خلفية الشجار العنيف بين العائلتين، ما أثار حالة من القلق في أوساط الأهالي.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أُعلن مساء أمس عن التوصل إلى اتفاق صلح بين العائلتين برعاية قيادات وشخصيات اجتماعية من البلدة، في خطوة هدفت إلى تهدئة الأوضاع ومنع تجدد أعمال العنف.