بلدية رهط تُقرّ بالإجماع ميزانية 2026 بقيمة 660 مليون شيكل دون رفع الأرنونا

صادقت بلدية رهط، اليوم، بالإجماع على ميزانية عام 2026 بقيمة 660 مليون شيكل، بزيادة 5% عن العام الماضي، مع الإبقاء على نسبة ضريبة الأرنونا دون تغيير. وتتركز الحصة الأكبر من الميزانية في مجالي التربية والتعليم والرفاه الاجتماعي.

اجتماع المجلس البلدي في رهط، اليوم (مصدر الصورة: إعلام البلدية)

أقرت بلدية رهط، اليوم الإثنين، وبإجماع كامل أعضاء المجلس البلدي، ميزانية العام 2026 بقيمة إجمالية بلغت 660 مليون شيكل، بزيادة قدرها 5% مقارنة بميزانية العام 2025.

ووفق بيان البلدية، خُصصت 62% من الميزانية لقطاع التربية والتعليم، و17% لقطاع الرفاه الاجتماعي، فيما رُصدت 8% للنظافة والإنارة والخدمات البلدية العامة، على أن توزَّع النسبة المتبقية على بنود ومجالات أخرى بحسب احتياجات العمل البلدي المختلفة.

وأكدت البلدية أنها لم تقم برفع نسبة ضريبة المسقفات (الأرنونا)، وأبقتها على حالها، خلافًا لعدد من السلطات المحلية التي لجأت إلى زيادة الضرائب في ظل التحديات المالية.

وأشارت البلدية إلى أن الميزانية الجديدة تهدف إلى تعزيز مستوى الخدمات العامة ودفع عجلة التطوير في المدينة، مع تركيز خاص على قضايا النظافة وتحسين الخدمات البلدية، مؤكدة أن العمل مستمر لتلبية تطلعات أهالي رهط خلال العام الجاري.