مصرع رضيعة في حادث دهس بقرية بير هداج بالنقب

لقيت رضيعة تبلغ عاما واحدا مصرعها في حادث دهس بقرية بير هداج بالنقب. وأفاد طاقم الإسعاف بأن الطفلة وصلت إلى العيادة فاقدة للوعي وبإصابات بالغة، وأعلن الطبيب وفاتها بعد محاولات إنقاذ فاشلة.

لقيت رضيعة تبلغ من العمر عاما واحدا من قرية بير هداج في النقب، مصرعها، صباح الإثنين، إثر حادث دهس.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأفاد المتحدث باسم نجمة داود الحمراء بأن بلاغًا وصل إلى خط الطوارئ الساعة 9:29 صباحا يفيد بوصول الطفلة فاقدة للوعي إلى عيادة محلية في القرية بعد الحادث.

وقدم المسعفون العلاج الطبي والإنعاش القلبي الرئوي بالتعاون مع الفريق الطبي في العيادة، إلا أن إصابات الطفلة كانت بالغة، وأعلن الطبيب وفاتها.

وأوضح أحد المسعفين أن الطفلة وصلت بلا نبض ولا تتنفس وتعاني من إصابات خطيرة، مشيرا إلى أن محاولات إنقاذ حياتها باءت بالفشل. وقد فتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات حادث الدهس.

وأفادت "السلطة الوطنية للأمان على الطرق" بأن 65 شخصا، بينهم 27 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث طرق وقعت في شوارع البلاد منذ مطلع العام الجاري. ومن بين هؤلاء، توفي 14 شخصا إثر حوادث دهس، بحسب آخر حصيلة صادرة عن الهيئة.