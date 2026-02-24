إصابة عامل بجروح خطيرة إثر سقوطه من شاحنة في طبرية

أُصيب عامل بجروح خطيرة إثر سقوطه من شاحنة خلال عمله في مدينة طبرية. وأفاد بيان لاتحاد الإنقاذ بأن الطواقم الطبية قدمت الإسعافات الأولية للمصاب في المكان بعد تعرضه لإصابات متعددة، قبل نقله إلى مستشفى "بوريا". ووصفت حالته بالخطيرة والمستقرة.

من مكان الحادث في طبرية، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

أُصيب عامل، يبلغ من العمر نحو 34 عاماً، بجروح خطيرة إثر سقوطه من شاحنة أثناء عمله في مدينة طبرية، صباح اليوم الثلاثاء.

وجاء في بيان صادر عن اتحاد الإنقاذ – لواء الشمال، أن طواقم الإسعاف التابعة للاتحاد هرعت إلى المكان فور تلقي البلاغ، وقدمت الإسعافات الأولية للمصاب الذي تعرض لإصابات متعددة في أنحاء جسده.

وأوضح مسعفو اتحاد الإنقاذ الذين وصلوا إلى الموقع: "أُبلغنا أن العامل سقط من شاحنة خلال عمله، ما أدى إلى إصابته بجروح متعددة. قمنا بتقديم العلاج الأولي له في المكان، وبعد ذلك جرى نقله إلى مستشفى بوريا لاستكمال العلاج".

وأضاف البيان أن حالة المصاب وُصفت في هذه المرحلة بالخطيرة والمستقرة، فيما لم تُعرف بعد ملابسات الحادث.

وفتحت الشرطة تحقيقًا في ملابسات الحادث، كما تم إخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقًا للإجراءات المتبعة.