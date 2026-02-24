إضراب وحداد في الشبلي وأم الغنم احتجاجًا على مقتل الشاب وائل سعايدة

خيّم الحزن والغضب على بلدتي الشبلي وأم الغنم، اليوم الثلاثاء، في ظل إضراب عام وحداد احتجاجًا على مقتل الشاب وائل سعايدة (21 عامًا) برصاصة طائشة أصابته في الرأس وأودت بحياته على الفور.

إضراب احتجاجي ضد الجريمة في الشبلي وأم الغنم، اليوم (عرب 48)

يعمّ الإضراب والحداد، اليوم الثلاثاء، بلدتي الشبلي وأم الغنم، احتجاجًا على مقتل الشاب وائل سعايدة (21 عامًا) برصاصة طائشة.

وقال يوسف سعايدة، والد الضحية وائل سعايدة، لـ"عرب 48" إن "ابني البكر وائل هو أول ضحية جريمة قتل في أمّ الغنم، لم نتوقع أن تصل الجريمة لبيتنا وقريتنا".

وأكد أنه "ليست لدينا عداوات مع أحد، ابني قُتل بعد الإفطار بساعة، برصاصة طائشة حين كان أمام إحدى المصالح بالبلدة".

يوسف سعايدة والد الضحية وائل سعايدة: “ابني البكر وائل” هو أول ضحية جريمة قتل في أمّ الغنم، لم نتوقع أن تصل الجريمة لبيتنا وقريتنا ليست لدينا عداوات مع أحد، ابني قتل بعد الإفطار بساعة، برصاصة طائشة حين كان أمام إحدى المصالح بالبلدة. pic.twitter.com/ipVirI4rq7 — موقع عرب 48 (@arab48website) February 24, 2026

وكان سعايدة قد قُتل مساء أمس الإثنين، بعد نحو ساعة من موعد الإفطار، إثر إصابته برصاصة قاتلة في الرأس أثناء وجوده داخل سيارته قرب مصلحة تجارية عند مدخل البلدة.

ويشمل الإضراب المجلس المحلي، والمؤسسات الرسمية، والمدارس باستثناء التعليم الخاص، إضافة إلى المحال التجارية.

ويبلغ عدد سكان الشبلي وأم الغنم، الواقعتين على سفوح جبل الطور في الجليل الأسفل، نحو 6500 نسمة، وتتبعان للمجلس المحلي الشبلي أم الغنم.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام إلى 53 قتيلًا، بينهم 27 منذ بداية الشهر الجاري، و26 خلال كانون الثاني/ يناير الماضي، إضافة إلى أربعة برصاص الشرطة، وثلاث نساء، وفتيان دون سن 18 عامًا.