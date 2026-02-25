اختتام نشاطات خيمة الاعتصام في وادي عارة ضدّ الجريمة وتواطؤ السلطات

اختُتمت خيمة الاعتصام في وادي عارة ضد الجريمة وتواطؤ السلطات بمشاركة واسعة، وسط دعوات لتوحيد الأحزاب العربية بقائمة مشتركة، ومواصلة النضال الشعبي للضغط على الحكومة، وتعزيز الأمن ومواجهة تفشي العنف في المجتمع العربي.

اختتمت، الأربعاء، فعاليات خيمة الاعتصام في وادي عارة، ضدّ الجريمة وتواطؤ السلطات، بمشاركة واسعة من الأهالي والقيادات ورؤساء سلطات محلية.

وتولى فعاليات، اليوم الخامس والأخير، مجلس بسمة المحلي. وتخلل البرنامج كلمات لعدد من الشخصيات ومحاضرة للبروفيسور مصطفى كبها، الذي تحدث عن أهمية إقامة قائمة مشتركة في ظل تطرف الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه المواطنين العرب.

جانب من المشاركين بنشاطات خيمة الاعتصام ("عرب 48")

ونُصبت الخيمة، السبت الماضي في عرعرة، بمبادرة من منتدى السلطات المحلية العربية السبع في وادي عارة، بتوجيه من المقر القطري لمناهضة الجريمة المنبثق عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، التي تنبثق عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.

وقال رئيس مجلس بسمة المحلي، رائد كبها في حديث لـ"عرب 48"، إن "اختتام خيمة الاعتصام اليوم في وادي عارة، هو بدء خيام أخرى في بلدات ومناطق أخرى في المجتمع العربي، وذلك في محاولة لتسليط الضوء على ظاهرة الجريمة في المجتمع العربي، ولإيصال رسالة للحكومة مفادها أننا نرفض الجريمة، ونريد من الحكومة التحرّك في هذا الصدد".

وأضاف كبها: "حضرت جماهير واسعة من مختلف البلدات العربية إلى الخيمة، وكانت معظم المطالب تتمحور حول إقامة قائمة مشتركة، تضم جميع الأحزاب العربية، لذلك إقامة القائمة مهم جدًا، إلى جانب الاستمرار في النضال الشعبي ضد تفشي الجريمة".

وقالت رئيسة مجلس الطلاب البلدي في مجلس بسمة المحلي، زينة نسيم كبها، إن "رسالتنا من هذه الخيمة واضحة، نريد حقنا بالأمن والأمان كباقي شعوب العالم، فقد بتنا نتخوّف من الخروج من المنازل، بفعل تفشي الجريمة في البلدات العربية".

وأضافت: "معظم أصدقائي يتخوفون من الوضع الراهن الذي يعيشه مجتمعنا، كذلك الأهالي الذين في بعض الأحيان يرفضون أن يخرج أبناؤهم بفعل تفشي الجرائم في المجتمع العربي، ونريد حلا حقيقيًا لهذه الآفة التي تجتاح مجتمعنا".

وقال الشاب فريد محاجنة من مدينة أم الفحم لـ"عرب 48": "تواجدنا في هذه النشاطات الشعبية مهم للتعبير عن رفضنا لكل الجرائم والعنف بمختلف أشكاله في المجتمع العربي، فالحالة التي نعشيها في المجتمع غير منطقية من حيث عدم الأمان في مختلف الأماكن، ومنها في المدارس، والشوارع".

وأضاف أن "الاستمرار بهذه النشاطات الشعبية مهم وضروري، لفرض الأمن والأمان، وإحداث الغيير في المجتمع، إذ إن سكوتنا وعدم تحرّكنا، يبعث برسالة بأننا راضون باستمرار هذه الحالة، لذلك إن أي احتجاج ضروري، لرفض هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع".

وقال الطالب محمد عاهد كبها من برطعة: "نرفض الجريمة والعنف المتفشي في المجتمع، ونريد أن يعم السلام بيننا كأبناء هذا المجتمع الذي ينزف، ونؤيّد كل نشاط يرفض الجريمة والعنف المستشري في المجتمع".

ودعا الطالب كبها الأهالي إلى الحفاظ على الأبناء، وقال إن "من يستطيع منع الأبناء من الانحدار إلى عالم الجريمة هم الأهل من خلال خلق حصانة داخلية مبنية على القيم والأخلاق التي ترفض هذا الإجرام الحاصل في المجتمع".