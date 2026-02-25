الإضراب والحزن يعمّان الرامة بعد مقتل الشاب أدهم حرب

يسود الحزن والإضراب بلدة الرامة في الجليل، اليوم الأربعاء، إثر مقتل الشاب أدهم حرب (25 عامًا) مساء الثلاثاء، فيما يشمل الإضراب المؤسسات الرسمية والمدارس والمحلات التجارية تضامنًا مع العائلة ورفضًا للعنف.

وأعلن مجلس محلي الرامة عن "إضراب شامل في جميع المرافق العامة والثقافية والاقتصادية والاجتماعية ليوم واحد، تضامنًا مع العائلة الثكلى ونبذًا لظاهرة العنف والجريمة في الرامة والمجتمع العربي عمومًا".

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن قواتها حضرت مسرح الجريمة وبدأت التحقيق، دون الإبلاغ عن اعتقال مشتبهين، في وقت يستمر فيه التقاعس عن توفير الأمن للمواطنين العرب وتواطؤها مع الجريمة المنظمة بحسب المراقبين.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي إلى 54 منذ بداية العام، منهم 6 حالات منذ مطلع رمضان.

يعيش في الرامة، الواقعة على سفوح جبل حيدر في الجليل الأعلى شمالي البلاد، نحو 8500 شخص ينتمون للديانات الثلاث للمجتمع العربي: الإسلام والمسيحية والدرزية.

جرائم القتل في المجتمع العربي وبروز أزمة العنف في الرامة

يشهد المجتمع العربي في إسرائيل ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم القتل والعنف منذ عدة سنوات، حيث تشير الإحصاءات إلى أن العام 2026 شهد حتى الآن 54 حالة قتل في المجتمع العربي، منها 6 حالات منذ بداية شهر رمضان فقط. غالبية الضحايا من الشباب، وتتركز الجرائم غالبًا على الخلافات العائلية أو جرائم مرتبطة بالجريمة المنظمة.

بلدة الرامة في الجليل الأعلى، والتي يقطنها نحو 8500 نسمة من المسلمين والمسيحيين والدروز، سجلت مؤخرًا حادثة مقتل الشاب أدهم حرب (25 عامًا)، ما أثار موجة استنكار واسع وإعلان الإضراب والحداد في البلدة. هذه الحوادث تعكس تفاقم أزمة العنف في القرى العربية الصغيرة، حيث يفتقر السكان إلى الأمن الكافي، ويعرب الكثيرون عن استيائهم من ضعف تدخل الشرطة الإسرائيلية وغياب الحماية الفعالة.

تتسم الجرائم في المجتمع العربي بارتفاع نسبة العنف المسلح والخلافات العائلية، كما تتسبب هذه الحوادث في زعزعة الاستقرار الاجتماعي والخوف بين الأهالي، مما يحتم على السلطات والمجتمع المحلي إيجاد حلول عاجلة للحد من انتشار الظاهرة.